"Salir al mar es perder dinero; la pesca nunca ha estado tan mal como ahora"

El temporal no es de esos que amaina en unos días. Los pesqueros de Xàbia, Calp y Dénia no están saliendo a faenar. Es cierto que el mar está revuelto. Pero lo que da miedo de verdad es la guerra y sus consecuencias. Se ha disparado el precio del carburante. Y a los pescadores no les compensa soltar amarras. «Ahora salir a faenar es salir a perder dinero», advirtió ayer el presidente de la Cofradía de Pescadores de Xàbia, Moisés Erades.

Si el combustible suponía hasta ahora un 35 ó 40 % de los gastos de un pesquero, ese porcentaje se ha ido al 70 u 80 %. «Nunca nos hemos visto en una situación como ésta. Llevo muchos años en este sector y la pesca nunca ha estado tan mal como ahora», aseguró Erades. La pesca, como el sector primario en general, ya lleva años de penurias. Los pescadores avisan de que la actual crisis puede ser la puntilla. «Esta semana prácticamente nadie va a salir a faenar. Y estoy convencido de que muchos pescadores van a comanzar a buscarse otros trabajos. Van a ‘la parte’ (porcentaje de las capturas) y la parte de cero pues es eso: nada», señala el presidente del Pòsit xabienc, que también ve negro el futuro de las cofradías. «Si no hay pescado, se van a la ruina». Erades avisa de que es urgente que se aprueben ayudas para el sector. «Y deben llegar ya. Pero nos ningunean. Hoy (por ayer) debíamos reunirnos en Madrid con el ministro (Luis Planas) y ha delegado en la secretaria general de Pesca (Alicia Villauriz)».