Un "no a la guerra" que retumba con la fuerza de una "mascletà". Las Fallas de Dénia no son ajenas a la tragedia que se vive en Ucrania. La fiesta ha firmado un manifiesto por la paz. Las once comisiones lo han suscrito.

La Junta Local Fallera ha pedido a los distritos que lancen su mensaje de paz. El manifiesto está en el monumento de la Plaça del Consell. La Junta Local está en contacto con la asociación de Ucranianos de Dénia. Le ha trasladado la solidaridad del mundo fallero. Este colectivo está recogiendo comida y material sanitario para enviarlo a su país y a las fronteras en las que se está viviendo una tremenda crisis humanitaria. El presidente de la Junta Local, Jaume Bertomeu, ha pedido a los vecinos y vecinas de Dénia que colaboren con esta asociación. Las donaciones también se pueden hacer a través de los casales falleros. La junta también realizará una recogida solidaria y entregará toda la ayuda que pueda reunir a la asociación de Ucranianos de Dénia. Este colectivo necesita especialmente vendas, ropa interior térmica, medicamentos infantiles, analgésicos, vitamina D3, antibióticos, clorexiolina, pañales, agujas de descompresión, comida en conserva, chalecos de protección y barritas energéticas.