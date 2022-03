La situació energètica actual és insostenible i l’Ajuntament de Pedreguer n'és conscient. Per això ja ha començat a treballar per tal d’allunyar-se de les grans empreses elèctriques i caminar cap a la sobirania energètica a través d’energies renovables.

D’entrada, el consistori ha contactat amb diverses cooperatives valencianes energètiques per tal d’engegar les Comunitats Energètiques Locals. En un primer pas, el que es vol és crear i dotar de l’entramat legal que hi pertoque a la Comunitat Energètica Local.

Una comunitat energètica és una nova manera de generar, usar i gestionar l’energia a nivell local a través de diferents agents (ciutadania, administració local, empreses i pimes) que contribueix a la creació d’un sistema energètic descentralitzat, just, eficient i col·laboratiu.

Aquesta comunitat també és una entitat jurídica basada en la participació oberta i voluntària, efectivament controlada pels socis o membres que siguen persones físiques o jurídiques, pimes, empreses o entitats locals, que desenvolupe projectes d’energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible que siguen propietat d’aquesta persona jurídica i la finalitat primordial de la qual siga proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als membres o a les zones locals on operen, en compte de guanys financers.

Una vegada estiga creada i articulada, legalment, aquesta Comunitat Energètica, la idea és que se li done forma de cooperativa. Aquest fet implicaria que tot el veïnat i teixit empresarial de Pedreguer que vulga formar-hi part i beneficiar-se'n (veient reduïda la factura de la llum) ho podria fer, entrant com a socis de la cooperativa.

L’ajuntament també vol instal·lar plaques fotovoltaiques als edificis municipals que siga possible, per tal d’abaratir encara més la despesa elèctrica municipal i, al mateix temps, poder subministrar energia elèctrica més barata dins de la Comunitat Energètica Local. El primer lloc on ja s’està estudiant la possibilitat de la seua instal·lació és a La Pista Espai Cultural. Després es continuarà amb les altres dependències municipals.

El regidor de Medi Ambient, Héctor Mulet, ha manifestat que a dia de hui ja es disposa de bonificacions en els impostos, com ara l’IBI, a tots aquells habitatges que hi vulguen instal·lar plaques solars. "Però no ens volem quedar ahí, volem anar més enllà. Volem desvincular-nos de les grans elèctriques i disposar de sobirania energètica per tal d’abaratir els costos i ser sostenibles amb el planeta".