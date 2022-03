"Lucho por un andador para mi hijo y para que haya más empatía con la diversidad"

Jessica Romero lucha por su hijo. Como todas las madres. Pero ella tropieza con gigantescos obstáculos. Y nunca se rinde. Esta vecina de Dénia ha iniciado una campaña de micromecenazgo en la plataforma gofundme para poder comprarle un andador a su hijo Alberto, de 16 años y que padece Leucodistrofia de Pelizeus Merzbacher. A Alberto lo operaron a final de año de los tendones de las dos piernas en el hospital Niño Jesús de Madrid. La intervención la realizó el doctor Ignacio Martínez Caballero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. El pronóstico es bueno. La cirugía le ha corregido el acortamiento de los tendones. Alberto podrá doblar las piernas, cambiar de postura y ponerse en pie y estar erguido (bipedestación).

«Evoluciona muy bien. Pero el andador no entra en la Seguridad Social. Se considera un artículo de lujo. Y también son de lujo las camas artículadas y las grúas», advierte Jessica, que deja claro que «no queremos dar lástima ni pena, sino visibilidad a un problema al que nos enfrentamos los padres que tenemos a hijos con una diversidad funcional severa».

Esta madre de Dénia pide a la administración «empatía» en las valoraciones y que «nos escuche». «Los casos deben valorarse bien. Alberto tiene un pronóstico bueno y si mejora su calidad de vida, que es lo que ocurrirá con un andador que le va a dar más autonomía, se beneficia también la sanidad. Evitaremos ingresos por pulmonías o infecciones».

El andador cuesta unos 7.000 euros. Además, Alberto necesita terapias. La familia recibe una ayuda mensual de 402 euros. El dinero se va en rehabilitaciones y tratamientos. «Ya no podemos estirar más. La administración debería apoyarnos. No debe pensar que estos niños son limitados. Tienen capacidades infinitas y hay que luchar por ellos», afirma Jessica.

Alberto es muy expresivo y se comunica con la sonrisa y los ojos. «Lo entiende todo, pero el cuerpo no le acompaña. Ya luchamos para que tuviese un ordenador visual con el que pudiera trasladarlos lo que pensaba. Lo primero que nos dijo fue que le gustaban los caballos y la música y que se aburría mucho. Ha demostrado que hay que darle oportunidades», explica su madre. «Cuando me dan bajones, sonríe y me lanza besos y eso basta para que yo saque de nuevo fuerzas».

Jessica recuerda que han pasado mucho como para rendirse ahora y que su hijo no pueda mejorar y ponerse de pie. «Cuando contacté con el doctor Ignacio Martínez Caballero, me dijo que ya me conocía y que conocía el caso de Alberto y que estaba esperando que le llamara. Me dijo que mi hijo podía mejorar mucho con la operación y la posterior rehabilitación. El 18 de noviembre le realizaron la primera operación y el 10 de diciembre la segunda. Fueron intervenciones muy agresivas. Pero ha recuperado flexibilidad en las piernas. Puede doblarlas. Ahora necesita el andador».

Esta madre advierte también de que hasta que Alberto no tenga 18 años no puede optar a que un profesional les ayude. «Yo sola ya no puedo levantarlo. Tengo que esperar a que llegue mi marido. Estas cosas si no las cuentas nadie las sabe», indica Jessica, que insiste en que la diversidad es diversa (ya lo dice la palabra) y debería tenerse «más sensibilidad» a la hora de valorar cada caso.