Todo empezó en el Festacarrer de Ondara de 2002. Allí Dolç Tab Jazz Project ofreció su primer concierto y abrió un camino: era posible fusionar la música tradicional valenciana y el jazz. Su primer disco, INfusió, de 2004, sorprendió. Incluía temas populares y versiones de Duke Ellington, Chick Corea o el «Bésame mucho». Dolç Tab Jazz cumple ahora 20 años. Esta agrupación de la Marina ha cosechado premios y reconocimientos por su propuesta valiente que ha roto barreras en una y otra orilla, la de los puristas del jazz y la de los acérrimos de la tradición. La orilla de estos músicos es la de ese Mediterráneo de la Marina Alta que es cosmopolita y acoge con los brazos abiertos. Y ahora ha llegado un nuevo premio, el «Sois Cultura Musical», de la Diputación de Alicante y la Fundación ADDA.

«Es una alegría. Empezamos hace dos décadas y era una aventura. Hemos demostrado que la dolçaina es un instrumento muy versátil y el potencial de la música tradicional. Sin embargo, lo que seguimos buscando es que el público sea feliz», destaca el dolçainer Josep Alemany.

A este músico de Ondara no se le caen los anillos por tocar en bodas y fiestas. Al contrario. Aboga por que este instrumento no pierda su aire de calle y de fiesta. Eso sí, le ha tocado lidiar con muchos prejuicios. Relata que hay curas que fruncen el ceño cuando les dice que va a sonar la dolçaina en la iglesia. Pero Alemany interpreta un aria de Bach o el Ave Maria de Schubert. «Se sorprenden mucho. También he tocado ante jurados que me pedían que no me encarara al micrófono porque la dolçaina sonaba muy fuerte. No les he hecho nunca caso y luego me han felicitado».

Josep Alemany, que tiene ahora 46 años, recuerda que la primera etapa de Dolç Tab Jazz fue frenética. En 2004, los seleccionaron para la Muestra de Jazz Jove Injuve y se embarcaron en una gira que los llevó a plazas tan importantes como los festivales de jazz de Getxo, Ibiza o Valladolid. «Fuimos el único grupo valenciano que participó en esa gira. Quizás nos llegó un poco pronto. Pero fue un regalo».

Su propuesta de fusión engancha. Mientras, Alemany, con ese bagaje que le ha dado la tradición, la música clásica y el jazz y su exquisito dominio de la dolçaina, se ha lanzado también a la composición. Y con éxito. El pasado mes de noviembre recibió el segundo premio en la categoría de música para formación de Gran Colla del I Concurso de Composición Joan Blasco. Este galardón lo convoca la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters y está dedicado al «padre de la dolçaina» (Joan Blasco la recuperó cuando ya nadie la tocaba).