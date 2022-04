Calp se suma al proyecto de investigación CoastSnap a través del Instituto de Medio Ambiente y Ciencia Marina de la Universidad Católica de Valencia (IMEDMAR-UCV) y el Institut de Ciències del Mar-CSIC de Barcelona que consiste en un sistema que permite estudiar los cambios que se producen en las playas a través de la participación ciudadana.

Se ha instalado un soporte para smartphones en la playa del Arenal-Bol en la que vecinos y turistas pueden colocar sus teléfonos móviles y tomar una fotografía del frente costero.

Tras realizar la foto, los usuarios deben compartirla en Instagram o Twitter empleando el hashtag que se muestra en el letrero de la playa #coastsnapcalp o enviar la imagen al correo electrónico indicado señalando el día y hora en la que la foto ha sido tomada. En el cartel de CoastSnap instalado en la base de la playa se recuerdan las instrucciones a seguir.

Las imágenes son recopiladas por CoastSnap para construir una base de datos que proporciona nuevos conocimientos sobre las respuestas de las playas en determinadas condiciones climáticas, además de información sobre las olas, tormentas, etc. Con el paso del tiempo, las fotografías servirán para registrar ciclos de erosión o pérdida de arena y recuperación de la misma y cualquier cambio a largo plazo, lo que ayudará a comprender por qué algunas playas son más dinámicas o resilientes que otras y adoptar las medidas más adecuadas en función de las conclusiones obtenidas.

Al controlar la posición y el ángulo de la cámara del teléfono y utilizando diferentes puntos de control topográficos dispuestos a lo largo de la playa se pueden medir los cambios de la playa, así como el movimiento de la línea de costa, descubriendo cómo responde a las condiciones variables del océano.

Este proyecto comunitario, que en Calp lidera la doctora Amanda Sancho de IMEDMAR-UCV, se está llevando a cabo en varios países del mundo y en España ya existen playas monitorizadas en Cádiz, Girona y Vigo. Con CoastSnap-Calp cualquier ciudadano puede compartir sus imágenes con el equipo investigador de IMEDMAR-UCV y el Institut de Ciències del Mar-CSIC, que integrarán estos resultados en el marco del proyecto de investigación MOCCA (Mediterranean sheltered beach MOrphodynanics in the face of Climate ChAnge), que trata sobre la morfodinámica de playas encajadas y que ha financiado esta instalación. Los resultados también se incorporarán al proyecto Centinelas de la Costa, que coordina a todas las estaciones de CoastSnap en España.

Las playas están en constante transformación debido a las condiciones cambiantes de las olas, vientos, corrientes y marea. Sin embargo, estos ciclos son diferentes en cada playa, dependiendo de la configuración de la misma, su exposición al oleaje y la disponibilidad de arena. Por este motivo, para los investigadores es de gran interés analizar cómo cambia la playa temporalmente y descubrir cómo responde a los forzamientos externos. Además, el mapeo de imágenes a largo plazo podrá servir para visualizar no solo los cambios instantáneos en la costa, sino también la respuesta de las playas a los efectos del cambio climático.

Los participantes podrán ver los resultados del análisis de sus imágenes a través de las redes sociales, observando la utilidad de los datos que ellos mismos han proporcionado.