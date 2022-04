Remite la lluvia y Asturias emerge en Dénia. Quienes hoy pasean por la explanada Cervantes, en la fachada litoral de Dénia, se sorprenden al encontrar siete esculturas monumentales de aleación de acero y bronce. Su autor, el artista de Navia (Asturias) Juan Méjica, ha desvelado hoy que todas juntas pesan nada menos que 25 toneladas. Dénia es la ciudad número 51 en la que se exponen al aire libre estas obras monumentales. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha afirmado que "impresionan". Y tanto. Por su tamaño y por descubrir la mitología asturiana.

El artista ha explicado el significado de cada una de las obras. Ha empezado por la escultura que representa un tejo, el árbol sagrado de los pueblos célticos, que es todo un símbolo de Asturias. La serie de siete obras incluye el toro que mira la luna, la mujer solar, la cabeza tótem, el caballo ibérico, el asturcón (caballo asturiano) y el barco arenisco.

Méjica ha afirmado que no es una exposición de mírame y no me toques. Al contrario, ha animado a que los niños se arremolinen alrededor de las obras y a que el público las toque y se haga fotografías.

Estas obras monumentales estarán en Dénia hasta el 4 de julio. Luego viajan a Benidorm. Llevan 12 años de periplo ininterrumpido.

Méjica ha destacado que al ayuntamiento la exposición "no le ha costado ni un café". Ha aludido el artista a que le unen unas "raíces profundas" a Dénia. Su hija es inspectora en el centro de Salud Pública y se ha encargado de coordinar la vacunación en la Marina Alta contra la covid-19.