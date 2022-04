El passat diumenge 3 d’abril va tindre lloc la segona excursió de la campanya Senderisme i Feminisme, emmarcada dins del projecte guanyador del I Premi per a la Igualtat i la Diversitat, concedit per l’Ajuntament al Centre Excursionista Pedreguer. Aquest premi complia amb una de les accions proposades dins del II Pla d’Igualtat de Pedreguer que s’està desenvolupant actualment: promocionar la igualtat al si de les entitats esportives del municipi i amb les activitats programades per elles.

En aquesta ocasió, l’excursió va recórrer els paratges dels Molinets, Matoses i el Clot del Lirio, dels quals en gaudiren unes 50 persones. La temàtica tractada en aquesta excursió va ser la dona i la poesia, a càrrec de Paquibel Server, dona de Pedreguer que escriu poemes. La matinal va servir per fer esport, conèixer indrets significatius del municipi i gaudir dels poemes que va llegir Paquibel Server, així com d’altres persones que es van sumar a l’embruix de la poesia. La propera excursió està prevista per al 12 de juny al Pla de l’Era, on el protagonisme, a més del senderisme, el prendrà la toponímia de Pedreguer i la llata, de la ma de Pepa Garcia i Marga Garcia.