Veintidós meses. Eso es lo que queda para que la gestión sanitaria de la Marina Alta vuelva a ser pública. Pero un año antes la conselleria de Sanidad ya debe comunicarle a la empresa que no hay prórroga posible y que el contrato se da por terminado.

Compromís no quiere que se dejen cabos sueltos en esta cuenta atrás. Sus diputados Josep Nadal, Carles Esteve y Papi Robles han presentado en las Corts una Proposición No de Ley para que la conselleria inicie el procedimiento administrativo para comunicar a la concesionaria que expira su contrato. Ayer advirtieron en Dénia que hay que garantizar que Marina Salud (depende de Ribera Salud) colabora y facilita que la transición no sea traumática ni se resienta la atención sanitaria ni se perjudique a los trabajadores.