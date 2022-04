Este curs 2021/2022, hem encetat un projecte d’alta volada: el Jardí Cultural i Sostenible. És un projecte plurianual d’innovació educativa i de centre, coordinat per la directora Isa Monserrat i la professora d’administració i gestió Imma Navarro. Per a fer-lo hem rebut una subvenció de la Direcció General d’Investigació i Innovació Educativa de la Generalitat Valenciana. Al jardí participa tota la comunitat educativa: alumnat, professorat, personal no docent, mares i pares; però tots els deniers i visitants estan cridats a col·laborar: institucions, veïnat, empreses...

De l’execució de l’enjardinament, s’encarrega l’alumnat d’Agrojardineria i Composicions Florals, dirigit pel professorat del departament d’agrària, Antònia Romero, Vero Crespo i Salva Costa.

La zonificació de l’espai d’uns 2.000 m2, abans erm, i el nou enjardinament han estat concebuts com una ferramenta didàctica i expositiva que permet un ús multidisciplinari pel centre, sempre des d’una doble perspectiva cultural i històrica. L’execució és fins al curs 2022-2023, però pretenem continuar-lo i implementar-lo d’any en any. El jardí parlarà per ell mateix, amb el suport de plafons explicatius: codis QR amb escrits i àudios en diversos idiomes. Tots els departaments elaboren materials didàctics (guies turística i botànica, vídeos, visita virtual, murals i texts) i plantegen activitats culturals, lúdiques i educatives (visites guiades, teatre, poesia, música, demostracions matemàtiques...).Amb el cel de Dénia, la idea és fer del jardí un gran aulari al ras, amb el Montgó com a teló de fons. Enguany hem treballat a dos zones:

«Els Espais del Coneixement»

Arrimat a l’ala oest de l’edifici hem planificat una successió de parterres separats per unes replacetes a l’ombra, destinades a punts de descans, de lectura i de trobada, creades per a afavorir el diàleg i la convivència en petits grups. Com a tot el jardí s’ha triatla vegetació en coherència amb el nou enjardinament i amb els criteris de sostenibilitat. Repassem-les:

La Clariana dels Presocràtics, dedicada als iniciadors de l’estudi filosòfic de la Physis (la natura).

Replaceta de Margaret Mead i Ruth Benedict, representants de l’antropologia feminista, eren parella i lluitaren per una societat més justa i igualitària. Espai lliure de gènere, representatiu dell col·lectiu LGBTI.

Replaceta Olympe de Gouges, filòsofa il·lustrada i lliurepensadora, pionera del feminisme i partidària d’abolir l’esclavitud. Espai reservat al moviment feminista i a fer de Punt lila.

Replaceta Victòria Camps, doctora en filosofia, catedràtica d’ètica i filosofia del Dret Moral i Polític, exemple d’implicació social i d’aplicació de la filosofia a la praxis quotidiana. Dedicada a les ONG i les iniciatives solidàries.

Replaceta Bertrand Russell, matemàtic i filòsof defensor dels drets humans. Va guanyar el premi Nobel de literatura «en reconeixement als seus escrits variats i significatius en què defensa els ideals humanitaris i la llibertat de pensament». Per la seua grandària i accessibilitat, es dedica a espai de la diversitat i punt de trobada de l’alumnat amb NEE.

«El Jardí Històric de les Sorts de la Mar»

El jardí es converteix en un museu viu o ecomuseu agrícola, on recórrer cronològicament els paisatges històrics de la partida agrícola de les Sorts de la Mar dels darrers dos mil anys. Hem creat parterres per a l’espai natural i per a l’espai agrícola històric.

El Bosc Mediterrani de carrasques, la Màquia i la Garriga de coscolls i margalló; i el Bosc de Ribera, amb xops, àlbers, fleixos... donen compte de la diversitat de l’espai no antropitzat.

El Camp Romà, amb oliveres i ceps de monastrell, on sembrarem cereal representaran la trilogia mediterrània implantada en temps antics.

El Jardí Andalusí, ambun ciprer, magraners, cítrics, canyamel i murta com les dels riad o horts jardí andalusins, com els que hi hauria ací mateix als palaus i als rafals de la medina Daniya.

El Camp Valencià, on reconstruïm un paisatge agrícola del secà costaner valencià del s.XVII-XVIII, amb ametlers i parres de moscatell.

La Riquesa de la Pansa, ací reviscolarem el paisatge de les Sorts de la Mar plantat de ceps de moscatell per a fer pansa i dos garrofers. El complementen un sequer amb el forn d’escaldar i un espai de riurau. L’objectiu és fer cada any la nostra pansa en una Festa de l’escaldà,dins de l’oferta formativa del centre per a la nostra comunitat escolar i per a les que vulguen compartir-ho amb nosaltres i visitar-nos.

Volem donar a conéixer en públic el nostre projecte i comboiar-los a participar en ell.

Fins ara, hi ha col·laborat desinteressadament: l’Ajuntament de Dénia, la Policia Local de Dénia, el celler «Les Freses» de Jesús Pobre, el Parc Natural del Montgó, la Ruta dels Riuraus, l’Associació de Veïns de Jesús Pobre, Faempal SL de Pego, Feliu SL de Pego, l’Associació Cultural Atzaïla de Pego, Natura Garden SL de Dénia ...