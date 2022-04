Este matí s’ha presentat a l’Ajuntament de Dénia la programació de les jornades de memòria històrica ”Memòria i futur” de 2022. L’alcalde, Vicent Grimalt, i el regidor de Cultura, Raúl García de la Reina, han fet públic un programa que inclou conferències, exposicions i la presentació de nous estudis sobre la matèria i que s’estendrà del 21 d’abril al 25 de maig.

Vicent Grimalt ha recordat que la iniciativa va començar en 2018, arran del 80 aniversari de la Guerra Civil, i després d’una pausa obligada per la pandèmia, es va reprendre l’any passat amb un nou nom, “Memòria i futur”, “perquè en contra de les veus que continuen reclamant l’oblit, nosaltres pensem que si aspirem a un bon futur, hem de mirar a la cara el passat, tancar ferides i conéixer els errors comesos, per a no repetir-los”.

L’objectiu de les jornades, ha afegit l’alcalde, “és el de donar a conéixer aspectes de la nostra història, encara recent i viva, per a facilitar la reflexió, encara tan necessària. I promoure el que realment ens motiva: propiciar entre la ciutadania la convivència en pau i tolerància i una major estima pels valors democràtics, els pilars de la nostra societat”.

El programa d’activitats, tal com ha subratllat el regidor de Cultura, Raúl García de la Reina, “és fruit de la col·laboració de tres àrees municipals: Cultura, Arxius i Biblioteques”, a les responsables de les quals ha agraït la feina feta.

“Memòria i futur” 2022 comença el 21 d’abril amb la presentació d’un estudi novedós que uneix l’horror i el dolor del temps històric de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil amb la utilització de la música com a part de la maquinària propagandística del feixisme. L’estudi, titulat “Música y represión política. De la Alemania nazi a la España Franquista”, serà presentat per Enrique Téllez, coordinador, editor i coautor del llibre, i Josep Lluís Galiana, escriptor, musicòleg i director d’EdictOràlia. Serà a les 20 hores en la Casa de Cultura de Dénia.

Per al dia 23, la proposta és una obra teatral, La invasión de los bárbaros, d’Arden producciones, que ens ofereix una visió dual de la guerra a partir de dos històries enllaçades però separades per mig segle, entre el final de la guerra i l’aprovació de la Llei de Memòria Històrica. L’obra fou nominada a millor espectacle i millor text de les arts escèniques valencianes. La funció serà a les 20 hores en el teatre auditori del Centre Social.

El 27 d’abril, a les 19.30 hores, en la Biblioteca Pública municipal, presenten el seu últim treball dos destacats investigadors de la nostra comarca: Robert Llopis, de Benissa, i José Luis Luri, de Calp. Es tracta de l’obra Canteros de piedras negras, adoquines y sindicalistas en la cantera de la Mola (Benissa-Calp, 1926-1936), un estudi sobre una temàtica molt poc coneguda fins al moment: el sindicalisme obrer a la Marina Alta.

Del 29 d’abril al 29 de maig s’instal·larà en dos seus, el Centre d’Art l’Estació i la Casa de Cultura, una exposició de pintura d’Antoni Miró titulada “L’hospital sueconoruec d’Alcoi”. Com ha explicat el regidor de Cultura, es tracta d’una mostra de 43 obres de Miró basades en fotografies de l’hospital d’Alcoi, que durant la Guerra Civil espanyola va nàixer amb el suport social i solidari de Suècia i Noruega. L’exposició està comissariada per l’historiador Ángel Beneito.

En el mes de maig, es tornarà a organitzar, el dia 5, l’homenatge als deniers víctimes del nazisme al camp de Mauthausen, al cementeri municipal.

I el divendres 6 de maig, al Centre Social, es projectarà el documental ”La maleta de Mauthausen”, activitat que comptarà amb la presència d’Adrián Mínguez, delegat de l’Amical de Mauthasen, i Rosa Tarin, neta del protagonista del documental: Joaquin Tarín, de Sueca, deportat a Mauthausen, qui va guardar en una maleta fotografies i materials del camp que ara han vist la llum. A les 19.30 hores, al Centre Social.

També en el mes de maig la Biblioteca acollirà dues conferències, ambdues a les 19.30 hores. El dia 12, una xerrada sobre els i les mestres durant la República i el seu gran paper de renovació pedagògica, a càrrec de Walter Ferrús, professor del Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València. I el 18 de maig l’escriptora i activista Llum Quiñonero ens parlarà sobre les seues darreres investigacions al voltant del Patronato de Protección de la Mujer, actiu entre 1941 i 1985.

Posarà fi a esta edició de les jornades “Memòria i futur” la presentació, el dia 25 de maig, a les 19.30 hores, en la Biblioteca Pública del llibre L’Hogar sueco para niños de Dénia durant la Guerra Civil. El diari de Magnhild Olsson, editat per l’Ajuntament de Dénia i l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta. Realitzaran la presentació els autors del llibre, Ángel Beneyto Alan Swan.