Los parques y zonas verdes de El Poble Nou de Benitatxell están listas para poder disfrutar de ellas estas Pascuas. El departamento de Servicios municipales ha adecuado las áreas de recreo del parque de Les Fonts, los Pous de l’Abiar y la Cova de les Bruixes llevando a cabo trabajos de limpieza y desbroce de hierbas.

El recién estrenado parque de Les Fonts será uno de los más visitados de la comarca estas fiestas, ya que cuenta con zona de picnic y una gran área de juegos para niños y niñas que ha suscitado un gran interés entre el público familiar desde que se abrió el pasado mes de enero.

Pero no es la única opción en la localidad. La zona recreativa dels Pous de l’Abiar también es bastante frecuentada estas fechas. En ella se han realizado algunas mejoras recientemente como la instalación de una pérgola, nuevas mesas y papeleras, juegos infantiles y una zona de barbacoa mejorada con cubierta y matachispas.

Además, hace unos meses se desplazó a otro punto la batería de contenedores ubicada en esta zona, ya que era un espacio problemático y se producían regularmente vertidos ilegales y descontrolados. Tras ello, se ha embellecido esta localización con ornamentación y mobiliario urbano.

También se ha adecuado una nueva zona verde con bancos y mesas en la urbanización Los Molinos, junto al yacimiento arqueológico de la Cova de les Bruixes.

Disfrutar con responsabilidad

“Hemos puesto a disposición de vecinos, vecinas y visitantes todos nuestros espacios públicos para que la gente pueda disfrutar al máximo estos días de fiesta”, ha señalado la concejala de Servicios y Seguridad Ciudadana, María José Ivars. La responsable del área ha hecho hincapié en la importancia de hacerlo con responsabilidad y respetando al máximo estos espacios verdes y sus instalaciones.

Además, Ivars ha recordado la normativa en materia de prevención de incendios. Los paelleros en áreas recreativas o en zonas de jardín de viviendas se podrán utilizar siempre que no se establezca el nivel de preemergencia 3. No obstante, según lo establecido por la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, del 14 al 25 de abril, queda totalmente prohibido el uso del fuego para la eliminación de restos agrícolas, quema de márgenes, cañares, etc. Asimismo, está también prohibido el uso de fuegos artificiales y el vertido de cenizas calientes en suelo forestal o contenedores.