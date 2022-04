Cuatro madres de Dénia ha denunciado de forma pública la que consideran una injusticia de las Fallas de Dénia hacia sus hijas: al superar la edad permitida no pueden formar de la terna para ser fallera mayor infantil y tampoco de la corte de honor.

Isabel Quintanar y Deborah Negre son dos de esas cuatro madres, y ayer atendieron a Levante-EMV para denunciar esta injusticia con sus hijas que tienen 14 años y ya no se consideran niñas a efectos falleros. Los escritos que han remitido sus distritos falleros a la Junta Local han sido respondidos por este organismo con que esos son los criterios que recoge el reglamento aprobado por las 11 comisiones de Dénia.

Quintanar fue muy rotunda "creemos que no es justo" ya que nuestras hijas "tienen que pagar un pato que no les corresponde". Ya que en 2020 "como ho hubo fallas" ampliaron la edad, pero según destacó en 2021 tampoco hubo, pero "todo ha seguido igual". Esta madre afirmó que la corte de honor "siempre va muy vacía, tanto de adultas como de niñas" y consideró que "cuatro más no debería suponer ningún problema". Además subrayó que en Dénia no sucede como en Valencia o Alicante donde las aspirantes deben pasar unas pruebas "aquí siempre sobran plazas".

Según explicó acabadas las fallas del 2022, comenzó el ciclo fallero nuevo y su hija "quería integrarse en la corte infantil" ya había sido fallera mayor del distrito Les Roques. Había que esperar a que la Junta Local convocara el proceso, y ese momento "cuando vimos los requisitos nos llegó la sorpresa: no podía acceder por la diferencia de un año".

Y continuó "nos sentamos con ella y nos dijo que ella tenía claro que quería formar parte de la corte de honor” y añadió "mi hija es una niña y puede hacer todo lo que digan, y se ve capacitada para ir a todos los sitios" (cumplir las exigencias del cargo de formar parte de la corte de honor de la fallera mayor).

"Es lo que dice el reglamento"

Ante esta polémica, fuentes de la Junta Local Fallera remarcaron que el reglamento de las fallas de Dénia es el que marca que con 14 años las niñas ya no pueden formar parte las niñas del censo para integrarse en la corte de honor infantil.