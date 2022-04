Calp ha dado hoy el último adiós a Pedro José y Juan Sebastián Ochoa, los primos de 19 y 24 años que el domingo se ahogaron en la Roca Plana, que es un tramo del litoral rocoso del Penyal d'Ifac. El funeral ha tenido lugar esta mañana en la iglesia de la Mare de Déu de les Neus. Han asistido muchos vecinos. Amigos y familiares de los fallecidos han portado flores blancas. En el templo se han vivido escenas de inmenso dolor. Los padres de estos dos chicos, que eran primos hermanos, están devastados.

Sus allegados han explicado que Pedro y Sebastián eran "inseparables". "Eran primos y grandes amigos. Les unía mucho que los dos eran muy aficionados al "skate". Allá donde iban llevaban siempre el monopatín. Siempre sonreían, en eso también se parecían mucho".

Ambos nacieron en Colombia. Pedro llegó a Calp, donde ya residían sus padres, hace unos meses. Mientras, Sebastián llevaba en el municipio desde niño. Era muy conocido y apreciado y había trabajado de camarero en los hoteles Sol y Mar y Suitopía.

Pedro se había adaptado muy bien a Calp y era voluntario de Cruz Roja, donde demostraba que era un joven solidario y volcado en ayudar a los más necesitados.

Sus allegados también inciden en que cuando el domingo Pedro se lanzó al mar desde la Roca Plana (es habitual que los bañistas salten al mar desde este trampolín natural de dos metros) no daba la impresión de que el oleaje fuera tan fuerte. El joven de 19 años no podía volver a tierra. La corriente lo arrastraba. "Sebastián se tiró para intentar salvarlo y creemos que, cuando se dio cuenta que no podía hacer nada por su primo, se quedó de golpe sin fuerzas y él también se ahogó", ha relatado esta mañana un familiar.

Dos amigos de ambos también se lanzaron al mar para intentar salvarlos. Uno llegó a estar a pocos metros de ellos, pero el mar lo zarandeaba violentamente y a duras penas pudo regresar a tierra. Otros amigos corrieron a buscar ayuda. "Están destrozados. Hicieron todo lo que pudieron. Pero se culpan de lo que pasó. No pueden dormir y se pasan el día llorando. Están rotos. Van a necesitar ayuda para superar este trauma", ha comentado el familiar antes citado.

Los allegados han destacado la entrega de todos los profesionales que participaron en el dispositivo de búsqueda y rescate. Han dado las gracias en nombre de la familia Ochoa a la Guardia Civil, la Policía Local y la Cruz Roja de Calp y de Altea, así como a Salvamento Marítimo, a los GEAS de la Guardia Civil y a Protección Civil. También han subrayado el apoyo del ayuntamiento, cuya alcaldesa, Ana Sala, los acompañó en las duras horas de la búsqueda de los jóvenes y también hoy, en la misa en la iglesia de la Mare de Déu de les Neus. El consistorio se ha hecho, además, cargo de todos los trámites del funeral. La familia también ha agradecido el respaldo de la comunidad colombiana y de los vecinos de Calp.