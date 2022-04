Tres jaulas y tres meses, igual a 30 jabalíes. Puede parecer una ecuación redonda, pero se queda muy lejos de las expectativas. Dénia colocó en enero tres jaulas para capturar jabalíes y acabar con la sobrepoblación de estos animales, que incluso campan ya por el centro urbano. En las trampas han caído 30 jabalíes. «Las jaulas eran una solución experimental. En ciudades como Barcelona y Castellón han funcionado de maravilla. Pero aquí no. Y no vamos a seguir pagando a la empresa si el resultado no es el que esperábamos», afirmó ayer la concejala de Transición Ecológica, Maite Pérez.

Las jaulas ya se han retirado. «Las movíamos de sitio ya que a los pocos días dejaban de ser efectivas. Nos habían dicho que cada noche podíamos capturar 10 ó 12 jabalíes. No ha sido así». La edil reveló que se habían quitado estas trampas tras preguntarle en el pleno el portavoz de Gent de Dénia, Mario Vidal. «Estoy de acuerdo con Mario en que necesitamos un protocolo para actuar con los jabalíes. Hay muchas cosas que se nos escapan. No sabemos, por ejemplo, si podemos entrar en una propiedad privada a capturar un jabalí». Maite Pérez admitió que se están viviendo situaciones rocambolescas con estos animales. En Pascua, un jabalí, aturdido por el golpe de un coche, trotó por la costa de la Marineta Cassiana durante horas hasta que una firma especializada lo capturó.