Los cajeros automáticos de la Agència Valenciana Antidespoblament tampoco son la panacea. Se instalan en dependencias cerradas y no son accesibles las 24 horas del día. El de Benigembla, que ya se ha colocado, pero que todavía no está operativo, se halla dentro del consultorio médico. Cuando cierra, ya no hay posibilidad de sacar dinero ni de realizar otras operaciones.

En este pueblo esperaban un cajero al uso, de esos que dan a la calle. Los vecinos ya advierten de que esta solución para combatir la exclusión financiera de los pueblos pequeños y de interior, esos que poco a poco pierden vecinos y languidecen, se queda a medias. El grupo municipal de Compromís ha planteado que el cajero dé a la calle y que sea accesible las 24 horas. Los de Parcent y Alcalalí, del banco Sabadell, sí están encajados en una pared exterior. Este grupo pide, además, «otras medidas contundentes», como la de ofrecer viviendas asequibles para atraer a los jóvenes y las familias que están buscando casa y que no pueden permitirse pagar los precios por las nubes de los pueblos del litoral de la Marina Alta.