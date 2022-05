La Vall de Gallinera ha iniciat esta setmana les obres de remodelació dels futurs dos colivings d'Alpatró i en unes setmanes encetarà la remodelació del futur coliving de Benissili.

Aquests projectes es basen en la reforma integral dels habitatges del professorat que treballava en les antigues escoles de Benissili i d'Alpatró, edificis construïts entre els anys 50 i 60 del passat segle.

La reforma del conjunt dels tres colivings té un cost total de 216.000 euros, dels quals el 70 % del total esta subvencionat per una ajuda europea atorgada pel Grup d'Acció Local Muntanya d'Alacant.

Aquest concepte va sorgir a Silicon Valley per a pal·liar el problema d'accés a l'habitatge de la població jove. Després va estar exportat a Europa.

El coliving és una alternativa a l'accés a l'habitatge, especialment per a jóvens, sent un model residencial comunitari, semblant al coworking o treball cooperatiu. És un tipus de comunitat que pretén agrupar a joves emprenedors i emprenedores en un mateix edifici que compartisquen espais de forma per a fomentar un desenvolupament professional de qualsevol tipus.

A diferència del "cohabitatge", el "coliving està pensat per a curts períodes de temps, sent aquests habitacles com a llocs de pas durant un temps determinat i que servisquen com a plataforma d'inici per a un futur arrelament al territori d'aquelles persones que hi participen.

Amb aquestes accions l'ajuntament aconsegueix dos objectius, per una banda, la rehabilitació integral de tres habitatges envellits i, per altra banda, donar l'oportunitat inicial de persones que volen viure a la Vall de Gallinera.