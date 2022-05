"Los verdugos nazis se habían refugiado aquí, en Dénia, y, mientras, sus víctimas dianenses sufrían el exilio o habían muerto asesinadas en los campos de extermino de Mauthausen y Gusen". El historiador Josep Ahuir, que es familiar de Asensio Vives Roselló, quien en 1941 murió en los citados campos de exterminio nazis, ha subrayado hoy que al menos a los cuatro vecinos de Dénia que vivieron el infierno de Mauthausen y Gusen (allí murieron el citado Asensio Vives, Jaime Crespo Vengut, José Ramis Grimalt y sobrevivió y fue liberado en 1945 Vicente Pérez Bolufer) "ahora se les ha hecho algo de justicia". "Sus nombres están en la historia y no se borrarán nunca".

Dénia ha honrado hoy, en el día en el que se recuerda a las víctimas españolas del nazismo, a estos cuatro vecinos que marcharon a la Guerra Civil a defender el régimen legítimo de la República y ya no regresaron nunca a casa. Ni siquiera Vicente Pérez pudo volver. Once años después de ser liberado de los campos de exterminio, murió en Francia en un accidente de tráfico. Su hija, Teresa, ha participado en el homenaje. Su madre y ella marcharon a encontrarse con Vicente. Antes de cruzar la frontera, les dijeron que ya no podrían volver a España. Teresa ha recordado que los exiliados se organizaron en Francia y enviaban ayuda a sus familias en España. Ahuir ha destacado que esa solidaridad de los deportados sacó adelante a familias que sufrían el estigma de la derrota y la opresión de la dictadura franquista.

Además de Teresa y Josep, han asistido al homenaje, que ha tenido lugar en el cementerio de Dénia, junto a la placa que recuerda a los cuatro dianenses víctimas del nazismo (la placa está junto a la que recuerda a 52 republicanos fusilados en este paredón por el régimen de Franco), los también familiares de los represaliados Joan Ramón Vives, Bernat Cardona e Irene Giner Vives.

La concejala Maria Josep Ripoll ha subrayado que hay que preservar la memoria de los dianenses que "pagaron con su vida su compromiso con la libertad". Los familiares y los asistentes han depositado flores blancas junto a la placa.