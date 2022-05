Ondara va tornar a viure i a gaudir dissabte passat d'un avanç d'unes festes de Sant Jaume de tornada a la normalitat després de dos anys de restriccions per la pandèmia. Hi havia moltes ganes i això es va notar en l'altíssima participació que va haver en la festa santjaumera organitzada per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara, que dirigeix Miguel Gomis. La festa es va desenvolupar durant tota la jornada als voltants i interior del Prado. Música, germanor, retrobaments i molta felicitat per poder tornar a viure aquest tipus d’esdeveniments que tanta falta fa per a «fer poble».

Els actes van començar al matí amb el grup musical “Alma Negra”, que va versionar clàssics del pop i el rock. Al migdia es va obrir el Prado perquè tots els assistents pogueren gaudir d'un “dinar de cabaset”, un dinar de germanor entre penyes i quintades a semblança del Mig Any de Sant Jaume, que va ser multitudinari i va comptar amb la participació de més de 350 persones. Després del dinar, la vesprada va estar amenitzada per DJ Montaner. I per a culminar la festa santjaumera, va actuar l'orquestra NoComment (l'actuació de la qual estava prevista per al Mig Any de Sant Jaume i es va haver d'ajornar per l'alta incidència covid el passat mes de gener). L'orquestra va actuar al carrer Vicent Andrés Estellés, al costat del Prado, en un espectacle que va començar a les 19 hores i es va allargar fins la nit, amb un públic nombrosíssim que va poder gaudir del concert sense cap restricció i en peu per a poder ballar. A més, al llarg de tot el dia va haver servei de barra amb preus populars, a càrrec de la Comissió Soledat 2022. El regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, ha donat les gràcies a tots els assistents per la seua participació en aquest avanç de les festes populars, i ha emplaçat a la ciutadania d'Ondara a viure enguany plenament i amb normalitat unes Festes de Sant Jaume (el proper mes de juliol) que porten esperant ja tres anys.