Tretze alumnes del col·legi d’educació especial Raquel Payá, acompanyats per cinc professionals del centre, estan fent estades de pràctiques d’hostaleria a les ciutats de Gaziantep (Turquia) i Bergen (Noruega), que com Dénia formen part de la Xarxa UNESCO de Ciutats Creatives de la Gastronomia. Es tracta de dos activitats emmarcades en programes Erasmus Vet-Short finançats per la Unió Europea i tenen com objectiu establir i consolidar una xarxa internacional de centres educatius específics d'educació especial, centres especials de treball i empreses compromeses amb la inclusió de futurs professionals de l'hostaleria amb diversitat funcional.

El programa Erasmus Vet-Short ha dut a Bergen nou alumnes entre els 19 i 22 anys que realitzen des del passat 2 de maig pràctiques de 10 dies a dos hotels de la ciutat; Scandic Torget i Scandic Byparken. S’ocupen d’atendre el bufet del desdejuni dels dos establiments, monitoritzats per quatre professionals del Raquel Payá que els acompanyen. La jornada s’inicia a les 6.30 hores i finalitza a les 11.30 hores, realitzant tasques de preparació taules, neteja d’elements i suport al personal de l’hotel que atén el servei. El director estatal de la cadena hostalera, Asle Prestegard, i la mànager regional, Nina Askvik, s’han involucrat personalment en el programa, oferint els hotels Scandic per a la realització de l’experiència. A Gaziantep han viatjat el 2 de maig quatre alumnes acabats de titular que estan fent, fins diumenge que ve, pràctiques en la cafeteria-restaurant Mutlu Kafe acompanyats pel secretari del centre, Òscar Caselles. El local, amb suport de l’administració pública, és un centre especial de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual, el qual va ser considerat idoni per a una estada formativa en una primera visita de contacte realitzada el mes de març passat a la ciutat turca. Durant les dues setmanes de pràctiques, l'alumnat està duent a terme tasques de servei de restauració. Elaboren diàriament tant els cafés tradicionals com les begudes típiques del país (menengiç café, chai o café tradicional turc) i s’ocupen de l’atenció al client, recepció, presa de comandes, servei i neteja. Les pràctiques internacionals permeten als alumnes del CEE Raquel Payá una experiència que no només millora la seua formació. Els posa davant el repte del venciment de barreres, tant lingüístiques com culturals, i el descobriment d’altres cultures. La televisió pública de Turquia ha dedicat atenció a les pràctiques dels alumnes de Dénia emetent un reportatge en un dels seus informatius. Per a la direcció del col·legi “la internalització de les pràctiques laborals requereix un gran esforç, però pot ser determinant per al desenvolupament del nostre alumnat; consolidant competències i potenciant una visió més positiva del context laboral. Representa una forma de preparació per a continuar en les següents etapes amb major confiança i compromís cap a la recerca d'un entorn segur de treball. És, a més, una forma per animar i inspirar a l'alumnat que en un futur protagonitzen experiències similars”.