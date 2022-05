Vivía solo en un chalé del Montgó, en Xàbia, y su yerno se lo encontró muerto en el jardín. Tenía 96 años y le habían asestado al menos una puñalada en el pecho. Al anciano, que era de nacionalidad española, lo asesinaron el pasado 20 de diciembre. Fue al día siguiente cuando su familiar halló su cadáver.

En el grupo de WhatsApp de los vecinos del Montgó (lo utilizan para alertar de incendios o robos), los residentes expresaron su inquietud. Pero la Guardia Civil les pidió que fueran discretos y les tranquilizó. La investigación para dar con el autor del crimen estaba en marcha.

Los agentes capturaron el pasado 21 de abril en el Poble Nou de Benitatxell al presunto asesino, un hombre de 58 años y de nacionalidad colombiana (estaba reclamado por su país por tráfico de drogas) que se encargaba desde hacía 5 años de cuidar la piscina del anciano. Está acusado de los delitos de asesinato con arma blanca y de robo con violencia e intimidación. Ya está en la cárcel. Un juez de Dénia ha ordenado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

El equipo de homicidios de la Guardia Civil realizó primero una minuciosa inspección ocular del escenario del crimen y de toda la vivienda. Luego reconstruyó cómo fueron las horas previas al asesinato. Los investigadores entrevistaron a todas las personas que estuvieron con la víctima horas antes del crimen.

Y lograron encajar todas las piezas. El encargado de la piscina creía que en esos días anteriores a la celebración de la Navidad el anciano podía tener dinero en efectivo en casa para comprar regalos y para los aguinaldos. Rebuscó en las habitaciones, pero el anciano le sorprendió y fue entonces cuando el ahora detenido se abalanzó presuntamente sobre su víctima y le asestó la puñalada mortal. Se llevó como botín un ordenador portátil y huyó.

El presunto asesino debía estar tranquilo al comprobar que el crimen no había trascendido. Los investigadores indagaron sin ruido. Daban mucha importancia a que no trascendiera el asesinato para que el autor no pudiera sospechar que el cerco se estrechaba sobre él.