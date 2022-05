En el homenaje del 8 de marzo, faltaban dos personas esenciales, Isabel Conejero, que reside en las islas Canarias, y Josep Sendra i Piera, el director que con absoluta naturalidad democratizó la banda de música de Dénia y promovió que entraran las mujeres. Esta mañana, en el concierto de primavera de la Agrupació Artística Musical de Dénia, ya han estado todos. Las cuatro pioneras, Alicia García, Julia Molinillo, Pilar Gilabert e Isabel Conejero y Josep Sendra.

"Estas mujeres se merecen todo mi reconocimiento. Son un referente. Necesitábamos en la banda su calor, generosidad y humanidad", ha afirmado Sendra, quien ha evocado una anécdota que revela muy bien su papel esencial. Ha relatado que, mientras dirigía a la banda de Dénia en la ofrenda de flores del día de Sant Josep, en les Falles, un niño se le acercó y le tiró del pantalón. Su madre acudió, sofocada. "Es Pep, el de la flauta", dijo el pequeño. Josep Sendra subrayó la importancia de la docencia en la escuela de música Manuel Lattur. En 1978, se incorporaran las primeras mujeres, que debutarían en la banda en en el concierto de Santa Cecília de 1981. "He entrado en vuestras casas más por la escuela de música que por la banda", ha destacado quien fuera director de la banda entre 1978 y 1996.

El homenaje de hoy ha sido muy emocionante. A todos se les han saltado las lágrimas. El concejal de Igualdad, Javier Scotto, ha recordado lo que figura en letras grandes en la historia de la banda, que la incorporación de las cuatro primeras mujeres la "humanizó". El alcalde, Vicent Grimalt, ha afirmado que las cuatro pioneras, "sin más pretensión que cumplir un sueño", el de la música, derribaron prejuicios y propiciaron un gran paso hacia la igualdad. "Pep fue el artífice. Con absoluta naturalidad lideró un momento trascendental, el de la incorporación de la mujer". "Vosotros cinco (las cuatro homenajeadas y el que fue su maestro y director) habéis dado valores y prestigio a nuestra banda".

Y las pioneras han expresado, emocionadísimas, que la Agrupació Artística Musical de Dénia es su familia. Entraron en la banda con 9 años. Isabel Conejero ha subrayado que supuso "una pequeña revolución" y "romper barreras". Pilar Gilabert ha recordado que enfermó de varicela y la banda fue a tocarle a la puerta de su casa. "La música se convirtió en mi vida y en algo insuperablemente especial. La sensibilidad de Pep nos dio mucha seguridad", ha destacado Julia Molinillo. Mientras, Alicia García ha afirmado que Josep Sendra le enseñó a "amar la música y compartirla". "Y me siento muy feliz porque es mi pasión y mi profesión".

Y, claro, después de tanto emoción, ha empezado a sonar la música y el público se ha sentido parte de esa gran familia que es la banda de música de Dénia. Dirigida por Frank De Vuyst, ha interpretado "Cançons de mare", de Rafael Talens; "Portraits of Spain", de Teo Aparicio; "Lord of the Rings", de Howard Shore; "Harry Potter and Symphonic Suite", de John Williams, y "Stonage", de Sara Galiana.