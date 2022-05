L’acord que han subscrit les ciutats de Dénia, Eivissa i Cambrils per a desenvolupar de manera conjunta el projecte “Viu la posidònia” i optar per a desenvolupar-lo a les ajudes del programa “Experiencias Turismo España”, procedents dels fons europeus Next Generation, ha començat a caminar hui.

Els alcaldes dels tres municipis, Vicent Grimalt (Dénia), Rafa Ruiz (Eivissa) i Oliver Klein (Cambrils) s’han reunit hui a Eivissa i han fet una compareixença pública per a parlar d’este projecte experiencial ecoturístic, el desenvolupament del qual té un pressupost d’1. 371.636 euros. La concessió de les ajudes encara no s’ha resolt, però els primers edils han coincidit a afirmar que, si finalment el projecte no obté el finançament europeu, els ajuntaments se’n faran càrrec per a poder posar-lo en funcionament.

L’objectiu final de la iniciativa no és aconseguir que arribe més turisme a estes tres ciutats, ha comentat l’alcalde eivissenc, sinó que la gent que les visita estiga sensibilitzada sobre la importància de la posidònia i els beneficis que comporta per a les aigües del Mediterrani i per al medi ambient.

“Viu la posidònia” és un producte turístic de petjada de carboni zero que afavoreix el coneixement sobre una part de l'ecosistema marí imprescindible per a la conservació de la biodiversitat en la costa, la neteja de les aigües, la protecció de la línia de platja enfront dels temporals i la fixació de carboni atmosfèric, tot això a través d'un conjunt d'activitats compatibles amb el gaudi de les platges i la realització de pràctiques d'oci actiu i saludable. En definitiva, el projecte vol ajudar a conèixer esta planta que pobla els fons marins i contribuir a sensibilitzar la població que eixes algues que arriben a les platges són prova de la salut del litoral i una garantia que les nostres platges continuaran sent un lloc privilegiat.

Entre les accions que es preveuen en el projecte “Viu la posidònia” estan la identificació amb cartografia dels espais amb posidònia visitables, implicar als agents turístics en la difusió, editar material divulgatiu i fer jornades de sensibilització i la creació d’un centre virtual de posidònia.

L’alcalde d’Eivissa ha destacat que estem davant un projecte de tres ajuntaments, “però posar en valor la posidònia no és una tasca solitària, sinó que necessita d’administracions superiors, sobretot de l’Estat, per a dur a terme actuacions com, per exemple, acabar amb el fondeig descontrolat que acaba amb les praderies”.

Vicent Grimalt, alcalde de Dénia, ha assenyalat que “Viu la posidònia” ha de complementar “les accions de protecció i conscienciació que ja fa temps que duem a terme als nostres municipis i introduir la preservació d’esta riquesa natural en l’agenda turística, com un atractiu més, com a part de l’experiència que el turista hi pot viure”. Com a exemple d’eixes accions al voltant de la posidònia que s’han posat en marxa a Dénia, Grimalt ha citat les barreres de posidònia que protegeix la platja de l’erosió dels temporals o un projecte pilot de creació de nova duna utilitzant restes de posidònia seca.

L’alcalde de Cambrils, per part seua, ha recordat que la protecció de les praderies de posidònia “és un dels temes que més preocupa als pescadors de la zona, bons coneixedors dels beneficis que la presència d’esta planta representa”. Oliver Klein ha confirmat que els tres municipis continuaran treballant de manera conjunta i que la concessió de la subvenció europea, en cas de produir-se, “marcarà un abans i un després”.