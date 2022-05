L’Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara va realitzar el passat dissabte el concurs federat de tir i arrossegament, modalitat barquet, que es va celebrar a l’aparcament de terra de l’entrada nord del casc urbà, en una àrea habilitada per l'ajuntament amb la corresponent zona d'arrossegament delimitada i amb banderes. Aquest acte es va realitzar amb la col·laboració de la regidoria de Festes i Tradicions, que dirigeix Miguel Gomis.

Tota la recaptació aconseguida en aquest concurs federat (per mitjà del servei de barra), se destinarà íntegrament a favor de l’Associació Aspanion, Associació de pares de xiquets amb càncer de la Comunitat Valenciana. Des de l’Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara s’ha informat que es va aconseguir recaptar 1.100 euros, i han agraït la seua contribució a tots els que van ajudar a arribar a aquesta xifra. L'Associació de Carreters i Cavallistes d’Ondara ha expressat el seu satisfacció per la bona acollida que va tenir aquest acte, tant entre el públic com entre els participants.

En total, van participar 38 animals federats en aquest concurs d'àmbit autonòmic, provinents de tots els punts de la Comunitat Valenciana (van participar de les 3 províncies). Va haver-hi 7 categories. De la primera (fins a 220 kg) a la cinquena (des de 521 kg endavant), era per a un únic animal, i les categories 6 i 7, van ser per a arrossegament per parelles d'animals, a qui es carregava amb 1.5 kg per cada kg de pes.

El tir i arrossegament és un esport autòcton de la Comunitat Valenciana que consisteix en la carrera d'un cavall carregat amb un carro ple de sacs d'arena. En el cas del concurs d'Ondara, la modalitat va ser «barquet» en compte de carro. Aquell cavall que tarda menys temps en passar la pista, fent les parades en les banderes senyalitzades, és el guanyador i no es permet cap ajuda durant la carrera. A més, està terminantment prohibit maltractar els animals.