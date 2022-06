Dos historias paralelas. Las dos van de resistencia. Una es de raíces y familia. La otra, de cultura y familia. El cine Jayan de Xàbia, una sala que abrió como terraza de verano en 1958, volverá a proyectar este fin de semana Alcarràs, el filme de Carla Simón que ganó el Oso de Oro en la Berlinale. Se podrá ver hoy viernes, el sábado y el domingo.

«El público aplaudió emocionado al final de la película. Hacía tiempo que no ocurría. Es algo muy bonito. Y hemos decidido proyectarla otra vez», explicó ayer Antonio Catalá, responsable de este histórico cine, y advirtió que es insólito darle un segundo fin de semana a una película de autor.

La peripecia de la familia de agricultores que cosecha por última vez sus campos de melocotones de Lleida (esa es la historia de Alcarràs) enlaza con la proeza de la familia Catalá. Mantener abierto un cine de pueblo roza la heroicidad. El Jayan es, además, singular. Proyecta cine comercial, pero también (o sobre todo) apuesta por el cine de autor e independiente.

«Durante la pandemia lo hemos pasado muy mal. Hemos perdido a público que ahora tiene miedo a venir al cine y que se ha enganchado a las plataformas», lamentó Catalá.

La película de Carla Simón ha sido una de las pocas alegrías de la temporada. Este cine también tiene en cartelera este fin de semana Ennio. El maestro, el homenaje de Giuseppe Tornatore al gran compositor Ennio Morricone.

Está claro que esta sala es peculiar. El pasado verano el actor Javier Cámara se deshizo en elogios a la familia Catalá. «Es de valientes tener un cine abierto en estos tiempos», dijo. El intérprete presentó en el Jayan El olvido que seremos, de Fernando Trueba.

Y es peculiar porque ha sabido llegar a un público muy cinéfilo, el británico. «Seguimos abiertos gracias a ellos. Son espectadores muy fieles y sí que han vuelto al cine tras la pandemia», indicó Catalá.

De hecho, otra película que ahora está triunfando es Top Gun: Maverick. Bueno, esto no tendría nada de extraordinario si no fuera porque los pases que llenan el cine son los de la película en inglés, es decir, en versión oficial subtitulada. Los residentes británicos no fallan.

Antonio Catalá revisaba ayer con los técnicos el proyector y el equipo de la terraza de verano. Este cine tiene sala interior y terraza, que pronto abrirá de nuevo (y ya son 64 años). Su responsable siente una punzada de añoranza al recordar que en los años 60 había tres terrazas de cine de verano en Xàbia, la del Jayan, la del cine Espinós (ambas en el puerto) y la Monterrey, en el hotel Venturo del Primer Muntanyar.