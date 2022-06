El concejal de Fiestas de Dénia, Óscar Mengual, ha afirmado hoy que los "bous a la mar" son solo una parte de la Festa Major y ha destacado que hay muchos actos alternativos para que disfruten quienes no son partidarios de los espectáculos taurinos. Sobre la petición de la Plataforma Animalista de la Marina Alta (PAMA) de convocar un referéndum para votar si se suprimen o no los "bous a la mar", el concejal ha señalado que "en la calle no hay debate". Ha sugerido que esa petición no cuenta con el aval de la mayoría de los vecinos de Dénia. También ha precisado que esa reivindicación se ha hecho pública cuando la programación de la Festa Major de este año ya estaba cerrada.

Mengual ha defendido que los actos taurinos de Dénia se atienen a "un riguroso y serio control veterinario. Se cumple toda la normativa". El concejal ha señalado que es "evidente" que hay "una sensibilidad" contra estos espectáculos con toros y vaquillas. Pero ha insistido en que no es suficientemente representativa en Dénia como para convocar un referéndum. "Quizás se podría estudiar en el futuro, pero ahora ese debate no existe en Dénia", ha insistido.