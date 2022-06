La historia se repite. El pasado año la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas llegó a deber 650.000 euros al Aprosdeco, la entidad que gestiona el centro ocupacional y de día de la Xara. Los ayuntamientos de la Marina Alta exigieron que se saldara esa deuda. Los usuarios y los responsables de Aprosdeco, entidad sin ánimo de lucro creada hace 48 años, llegaron a manifestarse en la plaza de Nules, frente a la sede de la conselleria que dirige Mónica Oltra. La conselleria empezó a pagar las facturas pendientes.

Un año después el centro ocupacional y de día vuelve a estar asfixiado por la deuda de Igualdad. La conselleria debe a Aprosdeco 5 facturas, que ascienden a más de 420.000 euros. Los 32 profesionales que atienden a los 90 usuarios con diversidad funcional intelectual. En mayo, los trabajadores no han podido cobrar íntegra la nómina. Aprosdeco avisa de que "la situación se agravará si en los siguientes meses la conselleria no hace frente a sus deudas y normaliza el pago de un servicio vital para la comarca, ya que no existe otro recurso de estas características".

La dirección de infraestructuras sociales no da una fecha exacta de cuándo se abonarán las facturas pendientes. El problema es el mismo que hace un año: la conselleria dice que el contrato de gestión con Aprosdeco ha expirado y se da una situación de "resarcimiento injusto". Se está a la espera de renovar el contrato. En principio, debe firmarse en julio. "Pero hasta entonces hay que seguir sosteniendo el centro y pagando la personal que atiende a las personas con diversidad", señala esta entidad que fundaron en 1974 familias de la Marina Alta y que hoy es un referente en el apoyo a las personas más vulnerables.