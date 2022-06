La "nit de rock" de este domingo de les Fogueres de Xàbia se queda coja. La banda valenciana de rap electrónico y feminista Pupil·les se ha caído de un cartel que compartía con la Fúmiga y Arsènic. El propio grupo ha anunciado en sus redes sociales que no actuará en Xàbia. Y ha lamentado que el ayuntamiento se haya negado en banda a aceptar algo tan comprensible como que ellas se suban al escenario las primeras. "Cinco integrantes del grupo trabajan al día siguiente, tres de ellos en Catalunya. Se nos concedió (actuar las primeras) y a seis días del bolo nos han dicho que actuamos las últimas", ha explicado la banda en un comunicado.

Pupil·les ha aclarado que la Fúmiga, que es el cabeza de cartel, les ha ofrecido cambiar el horario y les ha dado "todas las facilidades posibles". Asegura que es el consistorio el que "se empeña" en que toquen las últimas. También critican la indiferencia del ayuntamiento: "Somos las únicas mujeres del cartel y nos han dicho a 6 días del bolo que no tocábamos a la hora prevista y que si no queríamos ir 'no pasaba nada". La banda considera que "queda claro" que el consistorio xabienc, gobernado por el PSPV, las había llevado "para llenar y justificar el 'cupo' feminista".

Es más, la banda subraya que "defiende firmemente la igualdad de la mujer en los escenarios" y que plegarse a esta imposición es "ir en contra de nuestros principios".

El grupo detalla que el lunes 20, al día siguiente de una "nit de rock" que debe empezar a las 23 horas, su DJ tiene que estar en Mataró, donde trabaja de carpintero; una cantante es docente en Tarragona y la técnica de luz tiene que estar a las 8 de la mañana desmontando el Palo Market. "Tocar a las 2 de la madrugada supone salir de Xàbia a las 3.30. Algunos miembros no dormirían ni una hora y media".

La banda también lamenta que ya habían alquilado una casa en Xàbia para que descansaran dos miembros del equipo y ahora no les devuelven el dinero. Y también señala que habían hecho "previsiones económicas" y contaban con lo que iban a ganar por el concierto.

"Estamos decepcionadas y muy tristes con todo esto", declara la banda, que lamenta no poder actuar ante su público. "Nos quedamos con las ganas, pero nos encontraremos más pronto que tarde".