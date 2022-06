Dénia tiene plan. El pleno aprobará mañana exponer al público durante 20 días la versión final del plan estructural. El documento acaba con décadas de provisionalidad urbanística (el último PGOU que no tumbaron los tribunales es de 1974). El ayuntamiento contestará a las alegaciones, aprobará el plan estructural en pleno y lo remitirá a la dirección territorial de Urbanismo, que le dará luz verde de forma ya definitiva. Es un hito. La concejala de Territorio y Calidad Urbana, Maria Josep Ripoll, ha recordado hoy que la tramitación comenzó en 2015. "Han sido 7 años de aventura", ha precisado. La aventura ha llevado a una planificación diferente a la prevista en principio. El plan estructural protege 4.000 hectáreas como suelo no urbanizable y otras 871 como suelo rural no urbanizable. Es una porción nada desdeñable de término municipal. Dénia tiene una superficie total de 6.600 hectáreas. Una de las zonas que se protege es todo el suelo agrícola (1.300 hectáreas, el 20 % del término) del Pla de Dénia. Ese espacio rural es crucial para mantener el paisaje histórico de la ciudad.

El plan estructural está ideado para una vigencia de 20 años. El tope de población se sitúa en 50.000 habitantes. La ciudad tiene ahora censados a 43.000 vecinos. El suelo destinado a nuevos crecimientos residenciales abraza 52 hectáreas. La concejala ha insistido en que hay que llenar los "agujeros" urbanos, es decir, acabar de configurar la ciudad. Mientras, se reservan 32 hectáreas para los nuevos crecimientos de actividades. El consumo estimado de agua al año será de 7,4 hectómetros cúbicos. Los informes de recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Júcar son positivos. Por tanto, Dénia dispone de agua para dar de beber a 50.000 habitantes y a la población estacional del verano. El plan estructural dibuja dos nuevos grandes parques, el de Alqueries, de 13 hectáreas, y el de Gandia, de 3,7 hectáreas. Maria Josep Ripoll ha subrayado que se cumple con creces el criterio de más de 5 metros cuadrados de parques y de más de 10 metros cuadrados de jardines y áreas de juego por habitante. También se contempla una vía parque de 14 hectáreas del nuevo acceso directo al puerto. Y se reservan 10.000 metros cuadrados para la estación intermodal (tranvía, tren y autobús). El plan estructural contempla aparcamientos públicos en Marines-Deveses, l'Hort de Morand y la estación de FGV. La ciudad sí da un estirón importante en cuanto a infraestructuras educativas. Hay suelo para construir dos nuevos instituto, uno en la zona de crecimiento de "Platja-Torrecremada" y otro en Nova Dénia (les Marines). También se contemplan cuatro nuevos colegios de infantil y primaria, uno en Nova Dénia, otro en "Platja-Torrecremada", la ampliación del Sant Vicent de les Rotes y otro en el Bosc de Diana. Esa Dénia que asoma en el nuevo plan estructural tiene los pies en el suelo. El documento no es ciencia ficción.