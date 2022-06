Els Cursos d’Estiu de la UNED arriben a la 33a edició, que se celebrarà del 29 de juny al 27 de juliol en les seus de Dénia, Xàbia i Benidorm, tant en modalitat online com presencial a més del programat en l’hospital psiquiàtric penitenciari d’Alacant, sols presencial. L’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha presentat este migdia a l’ajuntament amb la directora del centre associat de la UNED Dénia, Raquel Martí, el coordinador d’extensió universitària, Jaume Tortosa, i la regidora d’Educació, Melani Ivars.

Vicent Grimalt ha destacat en la seua intervenció que la UNED de Dénia “és una institució acadèmica i universitària prioritària per a l’Ajuntament de Dénia per a desenvolupar el nostre projecte de Ciutat Universitària per raons diverses com l’arrelament de més de 40 anys en el nostre territori, els milers de persones de la comarca que han aconseguit titulacions en les seues aules, la recent càtedra d’Igualtat i Agenda 2030 que li han concedit i que té col·laboració econòmica de l’ajuntament i, com no, per l’alt nivell dels Cursos d’Estiu que realitza des de fa dècades i que l’han convertida en degana dels cursos d’estiu universitaris a Espanya”.

La directora de la UNED Dénia, per part seua, ha recordat que el centre associat compleix enguany 42 anys i ho celebrarà amb un acte al Centre Social el pròxim 28 de juny. Una trajectòria en què reix “l’enorme varietat en quant a àrees de coneixement i el compromís amb la inclusió, el respecte a la diversitat, la igualtat i la sostenibilitat mediambiental”. També ha fet referència a la implicació del centre en l’Agenda 2032 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Però, sobre tot, “estem orgullosos del capital humà que col·labora en els cursos, tant docents com personal administratiu”.

Quant als Cursos d’Estiu 2022, Raquel Martí ha ressaltat que són “atractius, didàctics, avantguardistes i, fonamentalment, són espais de reflexió, de debat i de comunicació”.

A Dénia hi ha previstos tres cursos d’estiu. El primer, programat del 4 al 6 de juliol, està dirigit pel professor Rafael Junquera i versarà sobre “La pau i la democràcia: pilars fonamentals dels drets humans”. “Els reptes de la política en una Espanya en canvi permanent”, dirigit pel professor Xavier Coller, se celebrarà del 6 al 8 de juliol. Per últim, la capital de la Marina Alta serà seu del curs “El poder de les emocions”, que dirigeix la professora Beatriz García.

En la seu de Xàbia, del 20 al 22 de juliol, dirigit per Brígida Pastor, s’impartirà el curs “Ficció infantil i juvenil: gènere, desenvolupament sostenible, llenguatge emocional, cibermicroliteratura”.

I, per últim, del 18 al 20 de juliol, a Benidorm, tindrà lloc el curs “Les humanitats digitals: un repte i una oportunitat de transformació per a les biblioteques”.

El curs presencial que s’hi celebrarà al centre psiquiàtric penitenciari d’Alacant serà del 29 de juny a l’1 de juliol, i tractarà sobre “Perspectives actuals en l’anàlisi de la ment i del comportament humà”.

L’alcalde ha tancat la presentació dels 33 Cursos d’Estiu de la UNED fent una reiteració de “la implicació de l’Ajuntament de Dénia amb la UNED” dins del projecte de Ciutat Universitària i ha posat com a exemple d’este compromís, entre altres, l’aportació anual de més de 250.000 euros, que fa de l’Ajuntament de Dénia “la institució municipal que més aporta al centre de Dénia” .

Així mateix, Grimalt ha anunciat que eixa col·laboració es podria reforçar més en els propers mesos si s’aconsegueix el finançament sol·licitat (3,6 milions d'euros; l'ajuntament aporta 700.000 euros) la setmana passada dins del Pla d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP) per a la rehabilitació integral de la Casa de la Cultura de Dénia, seu de la UNED de Dénia. També ha apuntat que la casa de Torrecremada, en rehabilitació actualment, també podria acollir en properes edicions els Cursos d’Estiu de la UNED Dénia.