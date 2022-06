El proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Benissa se ha ido al limbo. El ayuntamiento ha recuperado la parcela que cedió a la Subdelegación del Gobierno en 2006, cuando se demolió el antiguo cuartel, que era del siglo XIX y en cuyo solar se inició una promoción de pisos nunca terminada. El consistorio y el Ministerio del Interior firmaron entonces un convenio para hacer realidad el nuevo cuartel. Ese convenio ha quedado rescindido. Incluía la cesión gratuita de viviendas a los guardias civiles.

Ahora todo está en el aire. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) teme que los agentes destinados en Benissa se queden en la calle. La incertidumbre es total. El ayuntamiento ha renovado hasta el 31 de agosto de 2023 el alquiler del local de la calle Bilbao donde están las dependencias provisionales del Instituto Armado desde 2006. La AUGC advierte de que en ese contrato no se alude para nada a las viviendas. También señala que no se sabe qué pasará cuando acabe el alquiler. La AUGC ha remitido una carta al coronel jefe de la Comandancia de Alicante y la respuesta no ha sido nada tranquilizadora. Indica que cuando acabe el arrendamiento la Comandancia «contempla otras alternativas» de las que «se informará en tiempo y forma» a los agentes.