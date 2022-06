Ribera Salud no encuentra médicos. El verano se presume complicado. La población en la Marina Alta se dispara y no hay refuerzo de sanitarios. La concesionaria de la sanidad en la comarca ya ha abierto el consultorio de la playa de la Fossa de Calp y el de la playa del Arenal de Xàbia. El otro es el de les Marines de Dénia. No halla a médicos para destinarlos a estos servicios de atención sanitaria a pie de playa. Y está destinando a facultativos de los centros de salud. Es quitar personal de donde también hace falta para destinarlo a los consultorios de verano. Los centros de salud también registran en verano un aumento considerable de la actividad asistencial y sanitaria.