Cierra la única carnicería de la Vall de Laguar: "Es un drama para el pueblo"

«Es un drama para el pueblo. Nos troncha. Cuando me dijeron que cerraba la carnicería se me saltaron las lágrimas». Leonor, una vecina de Campell (es uno de los cuatro núcleos urbanos de la Vall de Laguar), hizo ayer su última compra en la carnicería Santa Anna. «Hoy es el último día que tengo abierto. El lunes comienzo a trabajar en Fontilles. Estoy muy disgustada. Tal y como se ha puesto la vida no me compensa», afirma Tere Domènech, la carnicera.

Sí, cierra la única carnicería de la Vall de Laguar, un pueblo de 850 habitantes de la montaña de la Marina Alta. El fin de semana sí hay mucho trajín de senderitas que visitan este municipio para hacer rutas como la archiconocida del Barranc de l’Infern. Pero los vecinos también tienen que vivir entre semana y en el crudo invierno. Y quedarse sin carnicería es un golpe muy duro.

«Ya no nos queda casi nada. Tenemos un bar, cuando llegó a haber cuatro en el pueblo (se refiere a Campell), y una panadería. Nos han puesto una verdulería, pero no sabemos lo que durará. Aquí no tenemos nada más», lamenta Leonor, que afirma que ir a hacer la compra a la carnicería Santa Anna (es el nombre también de la plaza y de la patrona de Campell) es también socializar. «Tere es muy agradable. Es una alegría venir aquí y hacer la xarraeta».

Tere tiene 47 años, es de El Verger y hace 23 que es carnicera. «Me viene de familia. Mis abuelos, mis padres y mi hermana también se dedican a este oficio. Yo empecé trabajando en un supermercado de Pego, pero luego abrí esta carnicería, que en octubre hubiera cumplido 20 años. Y desde entonces también vivo aquí».

«Me sabe muy mal cerrar, sobre todo por la gente mayor del pueblo. Los jóvenes bajan a Orba a comprar, pero la gente mayor no sabe para dónde tirar. Estoy muy disgustada por ellos, pero no puedo hacer nada», explica la carnicera, que advierte de que en los últimos tiempos se han disparado los gastos del negocio. «La vida se ha puesto muy complicada. Todo son gastos: la luz, el módulo de autónomo, la gestoría... y, al final, no me compensa. Trabajo 12 horas al día y no gano nada. Me ha salido la oportunidad de otro trabajo en Fontilles y no puedo dejarla pasar».

Fontilles es otro de los núcleos de la Vall de Laguar.

Los clientes que ayer hicieron su última compra en la carnicería Santa Anna coincidían en que este negocio le daba vida al pueblo y era imprescindible para los vecinos de más edad, aquellos a los que les cuesta coger el coche para ir como muy cerca a Orba (está a 6 kilómetros de Campell y a unos 10 de Benimaurell, el último pueblo de la Vall de Laguar, y la carretera es de curvas y más curvas).

«No sé cómo nos vamos a arreglar», afirma Leonor, que apunta que, claro, si hay menos servicios las familias jóvenes terminan marchándose a otros pueblos. «Ahora, en verano, hay más gente, pero en invierno vivir aquí es pasar las tardes mirando la chimenea. No tenemos nada más».