Nit tòrrida. “Quina calitja!”. Nit de prodigis. Torna el rock reivindicatiu, compromés. Smoking Souls va aconseguir l'impensable en el seu gran concert d'anit a Pego. La banda actuava a casa. Va desplegar tota la seua força. El seu rock salta de la melodia i la balada al remolí. Hi ha molta molla en les lletres. Acaronen i colpejen.

Tal era l'arravatament que el públic va començar a enlairar-se, a dibuixar muixerangues. L'electricitat de la nit. Els més agosarats buscaven el cel, les estreles. Escapaven de la xafogor.

Pego vibrava. Pego era un llampec de música. I l'impensable, la tremenda sorpresa, va ser que van tornar a sonar les cançons de la Gossa Sorda, la banda pegolina que va deixar els escenaris en 2016. Pujaren a l'escenari dos dels seus integrants (un, el cantant, Josep Nadal) i van interpretar al costat dels Smoking “Quina calitja!”. Un himne. Ho exigia la nit. Va sonar el vers d’Ausiàs March “bullirà la mar com cassola al forn...”. La muixeranga es va transformar en vaixell, en “veles e vents”. Era l'estil Smoking i la força de la Gossa Sorda. Mesclen bé. El rock contundent i acurat feia seu el missatge bulliciós i combatiu. També va sonar “3 de Pego”, l'homenatge als 5 veïns de Pego assassinats en el camp d'extermini de Mauthausen-Gusen. La Gossa Sorda els va reivindicar abans que ningú i quan encara no se sabia quasi res de les víctimes valencianes de l'horror nazi.

Els Smoking estan en plena forma. El seu directe és potentíssim. Van tocar, entre altres temes, “La trinxera”, “La revolta”. “Eterna força”, “La cura”, “Nit salvatge”, ”Volves de neu”… Són un huracà.

Les nits de calitja de Pego són una tempesta de bona música. I de reivindicació. A l'escenari també van pujar els jóvens antifeixistes de Pego per a demanar l’absolució dels 14 xicons per als quals el fiscal demana 9 anys de presó per plantar cara a un grup d'ultres de Gandia. Els ultres aprofitaren un partit de futbol a Pego per a enaltir el nazisme i fins i tot atacar el monument dels 5 de Pego.

El concert va ser espectacular. Els Smoking ho van donar tot. Els altres grups, Boicot, Kela i Dj Cate, van completar un cartell de molta tralla. “Nit salvatge”. Pego és pura electricitat, un llampec.