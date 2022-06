Un excursionista de avanzada edad quedó atrapado ayer al caer la noche en la Cova Tallada. El personal que controla el acceso a la senda que lleva desde les Rotes de Dénia a esta gruta, que está ya en el término de Xàbia, recomendó al senderista que no realizara la ruta. Le insistieron en que era complicada. El excursionista hizo caso omiso. Se aventuró en la senda y llegó hasta la cueva. Pero allí sufrió fuertes dolores en una rodilla y ya no pudo regresar por su propio pie.

Sobre las 19.42 horas se recibió el aviso de que un senderista no podía regresar de esta gruta litoral. Se activó el rescate, que culminó cuando ya había anochecido (sobre las 22.30 horas). Los bomberos llegaron hasta el excursionista. Era complicado sacarlo ya que no había luz. Tampoco podía intervenir ya el helicóptero. Se avisó a Salvamento Marítimo para evacuar al hombre per mar. Así se hizo. El excursionista estaba bien. Sufría, eso sí, un fuerte dolor en la rodilla que le impedía caminar.