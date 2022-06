El dia 9 de Juliol , a les 19.00h en el Riurau de Jesús Pobre, es celebrarà un any més, i van nou, la Festa del Batre. Enguany com a novetat, s’enceta una iniciativa per a visibilitzar una de les elaboracions més arrelades en esta comarca, la coca tradicional.

Des de segles passats, són moltes les generacions que han pastat les farines de blats que es cultivaven al nostre territori , i que es molien en els molins de vent que hi han repartits per la comarca. Unes elaboracions, ja fora pa o coques, que es coïen en els centenars de forns moruns ubicats en cases i casetes de la comarca, i com no, en els forns tradicionals dels nostres pobles.

La promotora de l'acte és l’Associació Socio Cultural del Riurau de Jesús Pobre, que gestiona dos projectes vinculats a l’economia circular i de territori, el Mercat del Riurau, mercat de productors locals, i Blat de la Marina, projecte dedicat a conrear camps abandonats cultivant llavors autòctones, recuperades per l’associació per a elaborar farines pròpies de la comarca.

És en este marc on naix l’interès de fomentar la coca amb la primera Fira de la Coca Tradicional, com un element comú en la comarca, on podrem comprovar les diferents maneres de elaborar de cada poble, descobrir les noves creacions de les coqueries, i tastar les farines elaborades per La Farinera La Marina, dintre del projecte Blat de la Marina.

En la Fira tindrem una mostra representativa de forns, restaurants i coqueries de la comarca, que muntaran parada dintre del Riurau, per a oferir les coques als visitants. Deu parades representant a sis pobles de la comarca: Pont Sec en la seua versió Nyas-Coca de Dènia, Ca Ortuño de Xàbia, La coqueria i Le Pain Tranquile d’Orba, Tapes La Xara, Ana Signes, Bar Pedro, Bar Rosita i Bar Sequer de Jesús Pobre.

L’esdeveniment començarà a les 19.00 de la vesprada del dissabte 9 de juliol, la batuda del blat en l’era del riurau, una performance de com es feia abans eixa tasca, amb ajuda de les haques dels Amics dels cavalls de Gata de Gorgos. En l’era i al trot de les haques, els cantadors convidats ens cantaran cants de batre, cants sense música que servien per arrear a l’haca i fer més entretinguda la feina.

A les 20.30h: Taller magistral a càrrec del prestigiós Forner de València, Jesús Machi.

Per acabar la festa tindrà lloc a les 22.30h un concert de folk valencià a càrrec de Citra, grup de Josep Aparicio “Apa”, una de les veus mes potents i dolces del folk en valencià.