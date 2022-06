Laura Alejandro va a tener el próximo mes de julio su primer hijo en Xàbia. Laura nació en Segovia y después de licenciarse en periodismo ha estado desarrollando su actividad en sitios tan exóticos como Londres, México o el Sudeste asiático. Desde allí trabajaba de manera online en multitud de proyectos y eso le permitía viajar e intercambiar experiencias con los locales. De alguna manera decidió que Xàbia era un lugar perfecto para desarrollar su labor profesional y su entorno la animó a fundar junto a su pareja, también nómada digital, un proyecto de vida aquí. Actualmente tienen una revista digital y un portal de historia muy conocidos en su sector.

Dennis Van der Heijden es un nómada digital que llegó a Xàbia después de su paso por México para residir entre nosotros. Dennis es CEO de la empresa Convert.com y ha creado el Coworking Nexopia Workspace en Xàbia. Junto a su mujer, la afamada escritora de "mama minimalista" Ana Acosta, eligieron Xàbia entre un montón de destinos porque estaban encantados de la diversidad de culturas e idiomas existentes, las bondades del entorno donde se criarían sus hijos y las posibilidades que podrían desarrollar en su educación. Hoy en día son unos "xabieros" más que se han integrado perfectamente y participan en muchas de las actividades del proyecto Beachworking.

Y no solo sirven de ejemplo las historias de personas que ya han decidido venir a Xàbia sino gente como Ana, una valenciana que se fue a EE UU para aprender arte dramático, que ha vivido entre los Ángeles y Nueva York y que ha participado en varias películas, entre ellas, Birdman. Aunque ahora estaba desarrollando un proyecto televisivo donde enseña a los americanos a "comer y vivir" en nuestro estilo, tiene en mente ver cómo puede "volver" a la terreta. Para ella, Xàbia es "su destino" porque aquí siente que vivimos "mediterráneamente". Quizá la veamos muy pronto realizando su programa de televisión desde el Portitxol o la Granadella.

Todas estas historias se dan cuando se crean las circunstancias "especiales" y se genera una comunidad que, poco a poco, se va agrandando y se retroalimenta con las personas que viven ya aquí. Por ello, el Beachworking renueva su apuesta por captar talentos digitales para que se queden a vivir en Xàbia con una nueva campaña que estará presente este verano. El objetivo es aprovechar la gran afluencia de visitantes y nómadas digitales para que Xàbia sea vista como un destino tecnológico de primer orden y que sea una opción de vida para muchas personas que actualmente desarrollan su actividad de manera online. Es por ello que durante todo el año, Xàbia organiza una programación de actividades y eventos dirigidos a empresarios/as y emprendedores/as locales además de, cómo no, a los trabajadores que desarrollan su actividad en el mundo digital.

Desde el mes de septiembre, el ADL Tecnológico de Creama Xàbia ha coordinado semanalmente conferencias XàbiaTIC basadas en las nuevas tecnologías y el marketing digital, cursos de formación empresariales y ha organizado eventos como el último Beers and Bytes que destacó cómo han cambiado los emprendedores y empresas desde la pandemia. El entorno idílico del Hotel Nomad fué su marco de referencia. Después se realizaron eventos como el Wine Digital en la Casa del Vino conociendo experiencias tecnológicas de un gran referente en el mercado como Rafael Cambra o también el Pechakucha, organizado por Sun and Co, donde se explican 12 experiencias emprendoras para compartir durante 6 minutos de exposición tanto en inglés como en español.

En estos dos últimos meses, se ha organizado la tercera edición del III Foro Crecer Innovando Creama conjuntamente con el Centro de Empresas Innovadoras de Elx (CEEI) y la Cátedra de Datos Abiertos de la Universitat Politécnica de València. El objetivo ha sido dar a conocer todas las posibilidades de los datos abiertos. Llegar a ser una empresa basada en los datos implica sumergirse en un proceso de gestión del cambio que arranca con una transformación de la propia cultura de la compañía. Y si situamos el dato en el centro de toda estrategia, tendremos que contar con profesionales preparados para desenvolverse en esa nueva forma de trabajar. El foro estuvo compuesto por un ciclo de cuatro sesiones online, con cuatro expertos y expertas que nos dieron las claves para “conocer el valor de los datos abiertos para un emprendedor o una pyme”.

En conclusión, el proyecto Beachworking está sirviendo para formar a muchas personas en el nuevo mundo digital y como base de conexión entre todas las personas que deciden que sea Xàbia su próximo lugar para desarrollar sus proyectos profesionales y personales. Las razones por las que lo hacen continúan siendo un misterio... Quizá el Montgó es telúrico y no lo sabemos. O quizá exista "la magia xabiera".