Muchos pasacalles y mucho jolgorio en Xàbia (ahora son las Fogueres), pero la Policía Local no está para fiestas. Y si tiene que celebrar algo, pues celebra un funeral. "La policía se muere". Ese ha sido el "leitmotiv" de la protesta que hoy han realizado los agentes por las calles del centro histórico. Es el contrapunto a tanto festejo. La protesta ha sido atronadora. Los vecinos se tapaban los oídos cuando junto a ellos pasaba la comitiva de la policía. Sus sueldos son bajos y la plantilla se resiente ya que los agentes, al final, deciden irse a otro destino. El gobierno local, de PSPV y Ciudadanos por Jávea, negocia y asegura que sabe muy bien que los agentes tienen razón y que es urgente mejorar sus condiciones laborales. No obstante, las mejoras no llegan y están atascadas en una compleja maraña burocrática.

Los agentes quieren que se les oiga. Y tanto. La protesta ha sido un estrépìto. Han recorrido el pueblo con un ataúd a cuestas. Simboliza que el cuerpo agoniza por los bajos sueldos y la fuga de profesionales. Eso sí, los policías han guardado minutos de silencio ante el ayuntamiento y ante el edificio de los servicios económicos municipales. También han llegado hasta los monumentos de les Fogueres. El pueblo está de fiesta, pero la Policía Local está de luto. No llegan las mejoras salariales. Se viene encima un verano muy complicado. Los agentes han advertido hoy de que, inevitablemente, se resiente la seguridad ciudadana. Si hay menos profesionales y la plantilla es corta no se puede llegar a todo. Los agentes han coreado "policía de primera, sueldos de tercera", "ya está bien de tanta mentira" o "alcalde de revista, poli mileurista". Su enfado ha sonado con fuerza en las calles.