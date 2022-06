El gerente del departamento de Salud de Dénia, Javier Palau, se ha reunido hoy a las principales asociaciones contra el cáncer de la Marina Alta para informarles sobre los circuitos rápidos de detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer disponibles en la Marina Alta. Se ha comprometido a que entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento no pasen nunca más de 8 semanas.

A la reunión, que ha tenido lugar esta mañana en la Sala del Consejo del Hospital de Dénia, han acudido representantes de Amunt contra el Cáncer, Valentes i Positives, Jávea Cancer Care, Tots sumem contra el cáncer de Benidoleig y de la Asociación Española Contra el Cáncer –AECC- de Ondara.

La reunión se ha producido después de que Amunt contra el Cáncer recogiera más de 50.500 firmas para exigir la puesta en marcha del circuito rápido oncológico en el hospital de Dénia.

Palau ha agradecido la presencia de los representantes de las asociaciones de pacientes y ha subrayado que “en el departamento de salud existen circuitos rápidos de patología no demorable desde 2017". Ha añadido que el hospital está trabajando "en la mejora de los procesos oncológicos, incorporando nueva tecnología e indicadores para las neoplasias más frecuentes”.

Javier Palau ha anunciado la creación, a finales de verano, de la figura de la enfermera gestora de casos, que se encargará exclusivamente del seguimiento de los pacientes oncológicos. También, y a petición de las asociaciones de pacientes, el gerente del departamento de salud se ha comprometido a crear un circuito de revisión de casos de neoplasias cuyo diagnóstico y tratamiento se haya podido demorar más de lo establecido en los protocolos vigentes.

Mientras, la directora médica, la doctora Patricia Martín Rico, ha expuesto el procedimiento de los dos grandes “fast tracks” activos en el departamento de salud para la patología que no puede esperar. El primero es el Circuito Rápido Oncológico, que se encarga del abordaje de tumores localizados; mientras que el segundo es el Circuito Rápido de Pacientes no Demorables o Consulta de Alta Resolución, que trata cualquier patología no demorable, sin localización evidente, oncológica o no.

En ambos casos, el departamento de salud de Dénia, que ahora gestiona en exclusiva Ribera Salud, se compromete a no exceder las 8 semanas entre la confirmación del diagnóstico positivo y el comienzo del tratamiento.