Xàbia no gana para sustos con el fuego. Tras el incendio de esta tarde, que ha arrasado un "piso patera" de Jávea Park, una urbanización de núcleo turístico del Arenal, esta noche, poco antes de las 23 horas, se ha declarado otro fuego en un barranco que atraviesa una pinada del cabo de Sant Antoni (es ya parque natural del Montgó). Las llamas se han iniciado en un zona próxima a la urbanización de la Cuesta de San Antonio. De momento, no sopla aire y el incendio no se propaga.

La movilización ha sido inmediata. En seguida han llegado patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local. También han llegado ya varios camiones de bomberos. Las tareas de extinción están avanzando bien. Se confía en apagar rápidamente el fuego. No se ha tenido que desalojar ningún chalé. Lo complicado es acceder hasta el lugar. La calle de la Cuesta de San Antonio es muy estrecha. Y luego los bomberos tienen que adentrarse en una senda. También se ha incorporado Protección Civil.