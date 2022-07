El exalcalde del Poble Nou de Benitatxell, Josep Femenia, de Red, que ahora es concejal en la oposición, se mostró «convencido de que todo saldrá bien» tras declarar ayer ante la juez de Dénia por la denuncia de que entre los años 2013 y 2017, cuando él era munícipe, el ayuntamiento dejó de cobrar 85 multas de tráfico. El exalcalde ha declarado en calidad de investigado por los posibles delitos de malversación y prevaricación.

«La defensa la lleva mi abogado y sobre cuestiones procesales no voy a hacer ninguna observación. Pero que quede claro que, independientemente de situaciones como ésta, ha sido un gozo ser alcalde del Poble Nou de Benitatxell. Espero, deseo y estoy convencido de que todo va a salir bien», manifestó Femenia, que ha asegurado que no tiene ningún miedo a esta causa. «He contestado a todo lo que me ha preguntado su señoría. Que los denunciantes (el grupo Més Benitatxell, que ahora gobierna en el municipio) aporten las multas. No tengo ningún problema. Estoy convencido de que todo saldrá bien», insistió el exalcalde.