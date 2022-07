Música y cine. Ondara acertó con el Sonafilm, un festival de cine que se mira en el espejo del mejor certamen de bandas sonoras de España, el Fimucité (el festival de música de cine de Tenerife). Hoy se ha presentado oficialmente, con toda la cartelería, enlaces de venta de entradas y horarios exactos, la 4ª Edición del Sonafilm, el Festival de Música de Cine de la Marina Alta 2022. La presentación ha contado con la participación del Alcalde de Ondara, José Ramiro; de los Concejales de Cultura de los Ayuntamientos de Dénia, El Verger y de Ondara, Raül Garcia de la Reina, Miguel Pou, y Raquel Mengual; del artista Paco Chika, autor de la obra que es la imagen de esta nueva edición; así como los representantes de Baleària, Ricard Pèrez, y del Centre Comercial Portal de la Marina, Inma do Campo, como patrocinadores directos del evento, y el Director Artístico del Sonafilm y gerente de la Universal Symphony Orchestra, Javier Gil.

El pasado mes de mayo se ofreció el concierto de presentación de la 4ª Edición del Sonafilm en el Auditori “Valerià Gil” de Ondara, donde, además del fantástico concierto de la Universal Chamber Orchestra, se hizo una pequeña introducción de la evolución del Festival en estos 4 años y presentó a El Verger como nueva localidad organizadora junto a Ondara y Dénia.

El Sonafilm 2022 está dedicado a la figura y trayectoria del compositor de música de cine italiano Ennio Morricone, y se celebrará del 17 al 21 del próximo mes de agosto, en Ondara, Dénia y, como novedad, El Verger, ofreciendo una amplia programación y novedades en esta cuarta entrega, que será la más completa de las ediciones realizadas hasta la fecha, tanto en cantidad como en la calidad de sus eventos culturales programados. Cabe destacar que el sábado 20 de agosto se celebrará en la Plaza de Toros de Ondara el esperado Concierto sinfónico a cargo de la Universal Symphony Orchestra, con la participación del Cor de la Rectoria y con más de 100 artistas en el escenario; todos ellos valencianos, con una alta representación de músicos de la Marina Alta.

Se incorporan como novedad las empresas patrocinadoras Baleària y Centre Comercial Portal de la Marina, que dotarán y respaldarán al festival tanto a nivel de logística y marketing como facilitando infraestructuras donde se realizarán algunos de los eventos programados. Esta colaboración ha sido agradecida por la organización. Por otra parte, el festival cuenta con la aportación de 5.000 euros del Institut Valencià de Cultura. Cabe también destacar que junto a Soundtrackfest (que lleva colaborando y apoyando el festival desde sus inicios), este año también se contará con la incorporación de Mundo BSO. Otra novedad de esta 4ª edición es la creación del cartel de este año con una obra pictórica del artista Paco Chika, cuya cesión gratuita para el festival ha sido agradecida por la Concejala de Cultura, Raquel Mengual. Se trata de una obra que emula los carteles de las películas antiguas, como el propio artista (que es aficionado al festival) ha recalcado.

Los distintos eventos de los que se podrán disfrutar este año, del 17 al 21 de agosto, enmarcados en el Sonafilm, son los siguientes:

El festival se inaugurará el miércoles 17 de agosto en la Plaza de Toros de Ondara, donde a las 22:00 horas y de manera gratuita, el público podrá disfrutar del recientemente estrenado documental “Ennio, el Maestro”, del Director Giuseppe Tornatore, cineasta enamorado del compositor italiano y gran amigo íntimo, quien ha querido rendir homenaje a Morricone con esta joya de documental en el que participan directores y artistas de la talla de Tarantino, Bertolucci, Oliver Stone, Bruce Springsteen, Clint Eastwood, Hans Zimmer o John Williams entre otros. Con este primer evento se abre un nuevo apartado cultural dentro del Festival, de “proyecciones cinematográficas”. Este evento, dirigido al público familiar, es de entrada libre.

El jueves 18 de agosto se dará paso al primero de los conciertos que tendrá lugar en la localidad que se incorpora este año, El Verger. Aprovechando la magnífica sala para música de cámara que se alberga en la población, el Auditori de la Casa de Cultura, se ha preparado un recital creado especialmente para la ocasión y que se estrenará este día, compuesto por el dúo formado por los Artistas Aljub; el clarinetista JM Santandreu (solista de la Universal Symphony Orchestra y Artista Yamaha), y el prestigioso pianista Christian Esteve, los cuales, tanto a nivel individual como en su formación conjunta, llevan ya una dilatada trayectoria profesional, realizando y grabando diferentes trabajos y monográficos y realizando giras de recitales de cámara a nivel nacional. “Intimate Morricone” (así se titula este recital de creación propia confeccionado para esta ocasión), es un viaje a través del íntimo y característico sonido del piano y clarinete por las melodías más profundas y distintivas del compositor italiano, que transportarán al público a bellos momentos del cine. Este concierto tendrá lugar el 18 de agosto en el Auditori Casa de Cultura del Verger a las 20:00 horas y será también de entrada libre hasta completar el aforo de la sala (se recomienda asistir 30 minutos antes del evento para adquirir una localidad).

El viernes 19 de agosto se ofrecerá la “Charla de Música de Cine” que tendrá lugar en el Multiespai l’Androna situado en las instalaciones de Baleària Port (Dénia). Dirigida y presentada por el primer invitado y personalidad reconocida dentro de la música de cine, Conrado Xalabarder, reconocido especialista en música de cine de prestigio internacional, y autor de varios libros sobre la música en el séptimo arte, que colabora en la revista Fotogramas, la de mayor difusión en España, donde escribe reseñas y comentarios sobre Bandas Sonoras. También es el creador de www.mundobso.com , el mayor portal de bandas sonoras comentadas del mundo, con más de 33.000 bandas sonoras comentadas y más de 7.000 compositores referenciados. Profesor de Bandas Sonoras en Universidades, ha impartido clases en diversos talleres, seminarios, masterclass, universidades y conservatorios, tanto a nivel nacional como en América y Europa. Este evento pedagógico está destinado para todo tipo de público, tanto estudiantes como aficionados al cine que quieran conocer y disfrutar de las interesantes y enriquecedoras enseñanzas del invitado conferenciante. Será el viernes 19 de agosto a las 12:00 horas en la “Sala Jauja” o Multiespai l’Androna en las instalaciones de Baleària (Dénia), también con entrada libre hasta completar el aforo de la sala (se recomienda asistir 30 minutos antes del evento para adquirir una localidad). Cuenta con la colaboración del Cine Club Pessic de Dénia.

El mismo viernes 19 de agosto a las 22:30 horas, en Dénia, y también con entrada libre, se podrá disfrutar en el Parc Torrecremada (entrada por la puerta de la C/Periodista Ricardo Ortega) de Dénia del concierto del grupo Moanin’ Project, que al igual que el año pasado, en esta nueva edición repiten el mismo formato de banda “Culture Pop” con sus 10 componentes para ofrecer un programa a los más nostálgicos del mejor pop/rock de los 70 y 80 con el espectáculo “Forrest Gump Songs”, dedicado a las canciones más populares que aparecen en este film, donde a parte de la famosa Banda Sonora del compositor Alan Silvestri, se pueden encontrar temas icónicos de grupos y intérpretes como Elvis Presley, Rooftop Singers, Bob Dylan, The Beach Boys, The Doors, Simon and Garfunkel, The Birds, Harry Nilsson, The Supremes o Scott Mackenzi, entre otros. Una ocasión perfecta para disfrutar y recordar a través de estos grandes artistas de uno de los films más apreciados como es Forrest Gump.

El sábado 20 de agosto llega el “plato fuerte” del Festival. El famoso y esperado concierto sinfónico en la plaza de toros de Ondara que ofrecerá nuevamente la Universal Symphony Orchestra con la participación del Cor de la Rectoria en algunas de las piezas que interpretarán. Con más de 100 artistas en el escenario (entre músicos y cantantes) y bajo la batuta del Director titular de la Orquesta, José Martínez Colomina, ofrecerán un precioso tributo sinfónico a la Música de Cine compuesta por Ennio Morricone, donde se podrán escuchar algunas de sus Bandas Sonoras más famosas como “Érase una vez en el Oeste”, “Novecento”, “Los Intocables”, “El bueno el feo y el malo”, “Érase una vez en América”, “Cinema Paradiso”, “Chi Mai” o “La Califa” entre otras muchas bandas sonoras que ofrecerán en las más de 2 horas de concierto dedicado al compositor italiano y protagonista de esta 4ª Edición del Festival. Este evento, que se realizará el sábado 20 de agosto a las 23:00 horas en la Plaza de Toros de Ondara, sí consta de venta de entradas, que pueden adquirir desde hoy mismo a través de la plataforma www.agendaondara.es donde podrán adquirir entradas en grada o arena a partir de los 20 euros (de 20 a 25 euros). Cabe destacar que todos los artistas que actuarán en este concierto son valencianos; y entre ellos, habrá una alta participación de músicos de la Marina Alta.

La 4ª edición del Festival de Música de Cine Marina alta se cerrará el domingo 21 de agosto nuevamente en el Auditori de la Casa de Cultura de El Verger a las 20:00 horas con el recital “Movie Horns” que ofrecerá el imponente ensemble formado por 15 trompas profesionales a cargo del Trompa solista de la Universal Symphony Orchestra y gerente de “Mira quina Trompa” Vicent Berbegal Coloma. Este innovador grupo de cámara, formado por uno de los instrumentos principales y más utilizados en la música de cine, ofrecerá un repertorio variado de Bandas Sonoras compuestas para el séptimo arte. Un magnífico espectáculo para dar clausura a la 4ª Edición del Sonafilm (entrada gratuita, asistir 30 minutos antes del evento para adquirir una localidad).

Durante estos 5 días de festival, se contará con la participación de más de 150 artistas entre los diferentes eventos que se realizarán, todos ellos de la Comunidad Valenciana, ya que uno de los motivos principales del certamen, a parte de dotar a la Marina Alta de una actividad cultural y turística de calidad y ofrecer el que es hasta la fecha el único festival de música de cine a nivel autonómico, es el de apoyar, potenciar y realzar el patrimonio cultural y musical por el que las tierras valencianas destacan aportando músicos profesionales en las mejores orquestas de todo el mundo, por lo que es un deber y labor contar con la máxima participación y colaboración en el festival de nuestros artistas propios.