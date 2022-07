"Mi hija tiene los huesos de cristal y no puede esperar dos horas en Urgencias en Dénia"

«Entiendo perfectamente que en el hospital de Dénia hay poco personal, pero mi hija tiene los huesos de cristal y no puede esperar dos horas a que la atienda en Urgencias». Laura Goberna, la madre de Olaya, la niña de Xàbia de 6 años diagnosticada a los pocos meses de nacer con osteogénesis imperfecta (un trastorno genético que provoca que los huesos se le fracturen con facilidad), lamentó ayer que la falta de sanitarios pone en peligro la atención a pacientes que, como su hija, tienen unas necesidades especiales. Laura afirma que el sábado vivió en el hospital de Dénia una situación muy angustiosa. Su hija se cayó en casa y se fracturó la tibia. Sufría fuertes dolores.

Acompañada por otra madre que también tiene un hijo con los huesos de cristal, Laura llevó a Olaya a toda prisa a Urgencias. Desde el hospital precisan que llegaron a las 21:49 horas. La madre asegura que su hija estaba padeciendo mucho y que, sin embargo, se negaron a administrarle un calmante. Afirma que explicó a los administrativos y sanitarios que la niña está diagnosticada con osteogénesis imperfecta. «Es desesperante ver a tu hija sufrir y que no la atiendan. Nos pasa a todos los padres, pero es que Olaya tiene unos antecedentes muy concretos. Tiene una enfermedad crónica».

Laura advierte que, cuando, por fin, atendieron a su hija y le hicieron la radiografía, el médico y los enfermeros no se ponían de acuerdo en si tenía una fisura o una fractura. «No me he quedado tranquila. Ya he pedido cita en el hospital universitario de Getafe (es el centro de referencia en osteogénesis), que es donde la tratan desde que era un bebé».

La madre también lamenta que no le entablillaran la pierna a la niña nada más llegar al hospital o que no dejaran pasar a la otra mujer que la acompañaba. «Teníamos que llevarla entre las dos. La otra madre le sostenía la pierna».

Laura señala que en el hospital de Dénia no tienen el historial médico de Olaya. Recuerda que la niña nació en este hospital, pero allí no le diagnosticaron la enfermedad, sino en la Fe. Sus padres movieron cielo y tierra hasta conseguir que a la pequeña la trataran en el hospital de referencia de Getafe.

Desde el hospital de Dénia, sostuvieron ayer que no hubo retraso en atender a la niña. Aseveran que entre que llegó con su madre a Urgencias y el momento en el que salió ya escayolada transcurrieron dos horas y 19 minutos. También aseguran que sí que conocen los antecedentes de esta paciente de 6 años.

Por otra parte, Laura lleva tiempo peleando para que le den la tarjeta de diversidad funcional. «Cuando le hacen la valoración a mi hija, ella está bien, pero luego sufre fracturas y tenemos que ir con la silla de ruedas en el coche y todo son problemas. Ya me han puesto una multa de 200 euros por aparcar un momento en una plaza para personas con movilidad reducida», advierte esta madre que subraya que Olaya está respondiendo adecuadamente a los tratamientos y crece «bien y feliz». «Ella baila y camina. Ha evolucionado muchísimo. Pero la enfermedad está ahí y debemos vivir con ella».