«Estamos desesperados. Somos dueños de un piso en Dénia y tenemos que vivir en precario en esta casita de campo de Pedreguer. Se nos inundó en primavera y nos tocó irnos a un hotel. La luz es de placas solares y no nos da para el termo. Y no podemos irnos a nuestro piso. Sentimos mucha impotencia». José Antonio Alegre, quien sufrió un ictus el pasado mes de octubre y ahora tiene depresión, asegura que le preocupa, sobre todo, el bienestar de sus hijos, un niño de 15 años y dos niñas de 11 y 7. A él y a su esposa se les rompe el corazón cuando los ven agotados de tanto viaje entre Dénia, donde la madre regenta un bar, y Pedreguer (la casita está muy apartada).

José Antonio nunca llegó a imaginar este calvario. Confiaba en Fetsiv Mykhaylo, un ciudadano ucraniano que lleva 20 años residiendo en Dénia. Lo contrató para que le arreglara la casita de Pedreguer y luego le buscó trabajo en un chalé de unos vecinos suyos británicos. «Es muy buen obrero, eso no lo voy a negar. Y teníamos buena relación», admite José Antonio, quien decidió probar a vivir con su familia en la vivienda de campo. Le alquiló el piso a Mykhaylo. Pero sufrió el ictus y la familia comprobó que la casita no estaba acondicionada para habitarla de continuo. La luz eléctrica es de placas solares, que no producen suficiente energía para que funcionen todos los electrodomésticos, y el agua es de pozos de riego.

En noviembre, José Antonio ya le dijo a su inquilino que no le iba a renovar el alquiler cuando venciese en mayo. Pero llegó ese mes y Mykhaylo no solo no se fue, sino que dejó de pagarle la cuota mensual de 500 euros y tampoco abonaba ya los recibos de luz, agua y gas. En 16 de junio, cuando la abogada del propietario le envió un burofax en castellano y ucraniano para decirle que estaba en situación ilegal y tenía que desalojar el piso y devolvérselo a su dueño, la deuda ya ascendía a 2.188,66 euros. También le comunicó que si dejaba la vivienda le perdonaba ese dinero.

Pero el inquilino se resiste a marcharse. Es más, ha traído a familiares de su compañera de Ucrania y los ha empadronado en el piso. Este diario contactó con él y dijo que en la vivienda están residiendo cuatro menores de edad, uno de ellos de 2 años y otro de 5.

El inquilino: «Ahora es imposible encontrar un piso en Dénia» «Ahora no vamos a encontrar nada en Dénia. Tenemos a menores en casa y son niños que han venido de la guerra de Ucrania. Hasta septiembre no encontraremos un alquiler que podamos pagar», afirmó Fetsiv Mykhaylo, quien, al preguntarle si el propietario no tenía derecho a recuperar su inmueble, insistió una y otra vez en que él, su pareja y los familiares de ella (entre ellos los menores) no pueden quedarse en la calle. «En verano, es imposible encontrar nada. Todo está carísimo», reiteró.

«La verdad es que esperaba gratitud por su parte. Siempre le he ayudado. Pero me he encontrado todo lo contrario. He llegado a pensar que lo tenía todo planeado y que va a aprovecharse de esta situación todo lo que pueda. Es injusto que nosotros, que somos los propietarios, no podamos estar en el piso y que a él le asistan todos los derechos. Ya me ha advertido la policía que me pueden denunciar a mí e incluso detenerme», lamenta José Antonio, que está estudiando con sus abogados qué acciones puede realizar para recuperar su vivienda. De entrada, lo más factibles es que denuncie al inquilino por usurpación.

El dueño, que está atravesando una depresión, también ha contactado con una empresa de desocupación. «Es que no sabemos ya qué hacer. Mi hijo mayor tiene problemas en la piel por la humedad que ha quedado de la inundación. El colchón de una de mis hijas se estropeó y lo tuvimos que tirar. De momento, no podemos comprar una nuevo. Nos urge volver a nuestro piso de Dénia. Los niños comenzarán en septiembre el colegio y ese ritmo de ir y venir no lo pueden aguantar. Además, es nuestra casa. No tiene sentido que el inquilino, que está ya sin contrato, siga allí de forma ilegal y empadrone a más gente para alargar este abuso la máximo posible».