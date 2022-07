«La música me apasiona. No concibo mi vida sin la música». Josep Ribes se ha hecho viral sin buscarlo. Es percusionista. Se declara «músico de calle hasta la médula. Amo esta tierra, su cultura y sus tradiciones». El pasado fin de semana participó con la charanga L’Atril de El Verger en los desfiles de las fiestas de Moros y Cristianos de Xàbia. El vídeo en el que lo da todo tocando los platillos ha tenido una repercusión enorme. «Soy así; lo vivo intensamente». El propio Josep, que es de Pedreguer y trabaja de técnico de emergencias sanitarias («la música me ayuda a desconectar»), se confiesa abrumado. «Actuaciones como esa, en la que animo a la gente y siento la música y me dejo llevar, he hecho muchísimas».

Recuerda que le apasiona la música desde niño. Fue uno de los fundadores de la colla Els Traginers de Pedreguer. Le tiraba más el tabal, la percusión, que la dolçaina. Y le entusiasmaba eso de llevar la música a la calle. Le sedujo el formato de la charanga. Ha tocado prácticamente con todas las de la Marina Alta. «Los músicos somos todos hermanos. Yo llevo 30 años en la música y de ahí que a nadie que me conozca le haya sorprendido el vídeo. Saben que vivo así la música, que esa es mi esencia». Josep agradece el apoyo que ha recibido tras viralizarse los vídeos. También ha habido quien no ha sabido interpretar su entrega, pero este músico se queda con lo bueno. «Me ha servido para explicarle a mis hijos qué son las redes sociales y el impacto que tienen». Josep da las gracias, sobre todo, a su familia y a su mujer y a su hermano, a la Xaranga Garanxa (de la que forma parte y fue fundador), a l’Atril y «a toda la gente que vive la música intensamente y que sabe disfrutar del momento. Nuestra fiestas es así, espontánea y cercana, y hay que confiar en los músicos y las bandas de esta tierra porque son buenísimos». Una reflexión muy atinada. Y sí, el vídeo viral al final ha servido para lo importante: reivindicar la música y a los músicos.