Durante los dos veranos de la pandemia, con el ocio nocturno a medio gas, surgió un nuevo turismo, el de los jóvenes que alquilaban incluso chalés para divertirse a lo grande y montar fiestas. Ahora que ha vuelto la normalidad ese turismo de jarana no declina. Muchos de estos visitantes llegan en autobús y caminan con su maleta a rastras hasta la vivienda que han alquilado y en la que, habitualmente, se meten más inquilinos de los permitidos.

«Vemos a chavales que salen del bazar chino con colchonetas y no son precisamente para la playa. Las tiran en el suelo del apartamento o el chalé y allí duermen», comentó ayer una vecina de Xàbia que sufre el botellón y que asegura que las noches de verano se han convertido en «un infierno».

Mientras, una propietaria que veranea desde hace años en un apartamento del núcleo del Arenal relata que junto a su urbanización es difícil pegar ojo ya que linda («solo nos separa un seto») con varios chalés de alquiler vacacional en los que se montan fiestas cada noche.

«El pasado verano empezó la lucha de llamar noche sí y noche también a la policía. Hemos visto que en internet la planta baja de uno de estos chalés se ofrece para cuatro personas, pero allí se meten y se monta gresca a diario. Ya hablamos el pasado verano con el propietario y nos dijo que fuésemos a protestar a la inmobiliaria», señaló esta residente.

«Es desquiciante. Con suerte podemos dormir 3 horas»

«Son jóvenes y no nos molesta que salgan de fiesta. Pero ponen la música de los coches a tope y abren los maleteros. Están en una zona urbana y es desquiciante no poder pegar ojo. Con suerte dormimos de tirón 3 horas». El botellón quita el sueño a los vecinos del Arenal y a quienes viven en las inmediaciones de la discotca Molí Blanc. No culpan a estos negocios. Lamenta, eso sí, la permisividad con los jóvenes que se montan la fiesta en la calle. La basura del botellón también ensucia este año el paseo de la playa del Arenal.