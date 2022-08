La tradición no puede justificarlo todo. La representante de la quinta de 2019 en las fiestas de Gata de Gorgos, Aina Mengual, pronunció el viernes, en la presentación de las recuperadas fiestas (han estado dos años sin celebrarse por la pandemia), un discurso valiente y en clave feminista. Aina se puso el blusón y dejó claro que hablaba "a corazón abierto". Explicó que el discurso (era el protocolario de despedida de la quinta de 2019) lo tenía escrito desde hacía dos años."Lo he leído y releído y pienso lo mismo". "Nadie lo ha escuchado para saber si es o no correcto", añadió.

La joven aseguró que hay muchas cosas que cambiar en las fiestas. Y lanzó su alegato a favor de que las festeras tengan libertad a la hora de elegir la indumentaria y no estén obligadas a enfundarse trajes largos y blancos de princesas. "Cuarenta mujeres preciosas, fuertes y valientes, vestidas como un rebaño", denunció. "Mientras, nuestros compañeros son libres de decidir la puta ropa que se ponen. ¿Y qué si quiero llevar un saco de algarrobas?". La joven aseguró que tiene amigas que se han quedado sin la ilusión de salir en las fiestas porque "no podían soportar el cuerpo de estos vestidos". "Llevo tres años diciendo lo mismo: ¿Y qué si queremos vestir cada una como nos dé la gana?". Aina dijo que no se les podía acallar en nombre de la tradición o de que exageran o de las tradiciones son bonitas o de que "tengo ideas radicales". Afirmó que si las cosas no hubieran cambiado, "las mujeres no podríamos ni votar". "Somos la mitad. Somos amigas, hermanas y novias y si nos quieren nos apoyarán", expuso la joven, que agradeció a su quinta el apoyo y proclamó que, "aquí, en la Plaça de Dalt, todo está cambiando". "Fuera las fiestas fascistas, sexistas e impuestas", lanzó la joven, que terminó con un "¡viva Gata y viva la gente del pueblo de Gata!". Sus compañeros de quinta mostraron su apoyo a su representante y la animaron con gritos de "valiente" y "guapa". Mientras, el colectivo feminista de Gata "FemRock" ha subrayado que las palabras de Aina "nos dan voz a todas". "Sí que era el momento, sí que era la hora, sí que era el sitio para expresar el rechazo a esta tradición tan arcaica", ha asegurado este colectivo.