La cala del Moraig del Poble Nou de Benitatxell ha experimentado un enorme cambio en los últimos años. El temporal Gloria causó un gran destrozo. Costas «renaturalizó» este litoral. El vial que baja, que tiene una fuerte pendiente, se cerró a los coches. El ayuntamiento pone en marcha el 1 de julio un autobús gratuito que baja y sube (subir es lo importante, ya que la cuesta se las trae) a los bañistas. Ahora llegan más cambios. El primero, que ya notan estos días los numerosísimos turistas que acuden al Moraig, una de las playas más de moda del litoral español (la quinta más visitada en Google Street View), es que los viales de acceso y salida se han hecho de una sola dirección. Antes subían y bajaban coches y se cruzaban. La acera es estrecha y muchos bañistas caminaban por la calzada.

Ahora el acceso es mucho más seguro para los peatones. Además, se han pintado pasos de cebra y «pasillos» de color rojo por los que caminan los viandantes.

Hay tramos de aparcamiento que se han pintado ahora en batería. Se han ganado algunas plazas.

Los peatones, que suelen ir cargados con mochilas, neveras, hamacas y sombrillas (algunos también con kayaks y tablas de paddle surf), caminan más seguros. Y hay otro efecto positivo: se reduce el número de coches que vienen y van. Al entrar por un vial y salir por otro, sin posibilidad de volver por donde se ha venido, se aminora la intensidad del tráfico.

El éxito del autobús gratuito: Bajar y subir sin cansarse a la cala El transporte gratuito funciona de maravilla. El bus baja a los bañistas y los deja en la misma cala. Luego los sube y les ahorra el esfuerzo de enfrentarse a la empinada cuesta.

Estos cambios deben culminar con el control de acceso y el sistema de pago por aparcar. Va con retraso. Estaba previsto que se pusiera en marcha a mediados de julio. Los trabajadores han empezado ahora a instalar los lectores de matrículas.

El ayuntamiento pondrá en marcha una aplicación para reservar y pagar la plaza de aparcamiento. Los vecinos de Benitatxell no tendrán que pagar. No habrá barreras. El lector registrará las matrículas. Quien no pague recibirá la multa. La aplicación también avisará si no hay plaza para estacionar. Así se reduce el impacto de los coches. Quien no tenga plaza se podrá ahorrar al viaje.