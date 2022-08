"Sandra no es alcaldesa pedánea de Beniaia. Es concejala de mi grupo, el grupo socialista, y ella sabe que yo no tenía autoridad para enviar helicópteros, que la extinción del incendio la dirigen los responsables del Puesto de Mando Avanzado (PMA). Al incumplir ella y otros tres vecinos la orden del desalojo, también han puesto en peligro a los efectivos de emergencia y de extinción". El alcalde de la Vall d'Alcalà, Pablo Martínez, ha asegurado hoy que Sandra y los cuatro vecinos que se quedaron en Beniaia (núcleo de la Vall d'Alcalà) y desobedecieron la orden de evacuación cometieron una "imprudencia" y "mienten cuando dicen que salvaron el pueblo".

Tanto Sandra como José, de 78 años y uno de los vecinos que se quedó en el pueblo, acusaron a Pablo Martínez de dejar el pueblo desamparado y no enviar helicópteros. "Yo no tengo esa autoridad. He estado 5 días sin dormir ayudando en todo, pero la extinción la dirigen los que saben. Yo no puedo decir si los bomberos van a un lugar u otro. La prioridad era no poner a nadie en peligro y estos vecinos la han incumplido".

"Los bomberos y todos los que han participado en el dispositivo se han dejado la piel. Que estos vecinos digan que ellos han apagado el fuego en el pueblo es una falta de respeto", señala el alcalde, que anuncia que va a denunciar a estos residentes. Asegura que el diputado de Emergencias, Javier Sendra, y otras personas fueron testigos de que lo amenazaron e intentaron agredir. "Querían lincharme en la plaza del pueblo. Creo que después de lo que hemos sufrido todos no hay derecho a esto. Y, por supuesto, voy a destituir a Sandra. Lo que hicieron estos vecinos es una insensatez".

El fuego deja en la Vall d'Alcalà las primeras heridas políticas.