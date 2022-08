La tragedia de Ucrania no se olvida en Dénia. La recién creada asociación de ucranianos de Dénia conmemorará el próximo miércoles 24 de agosto el día de la independencia de su país. Desde la organización han subrayado que no es una celebración, ya que estos residentes no están para fiestas. Quieren, eso sí, realizar un acto de homenaje a las víctimas de la invasión por parte de la Rusia de Vladimir Putin y explicar la labor solidaria que la asociación sigue llevando a cabo. De hecho, envía ayuda humanitaria periódicamente a Ucrania.

El acto tendrá lugar en la Plaça del Consell. Comenzará a las 19.30 horas. Los asistentes guardarán un minuto de silencio por todos los fallecidos en la guerra. Los niños ucranianos cantarán luego canciones tradicionales. El coro ucraniano también actuará. La conmemoración será muy emotiva.